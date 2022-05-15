日月潭車埕活化舊校舍！保留馬賽克牆 首家連鎖咖啡店進駐

日月潭車埕活化舊校舍，除改裝成商場，還有路易莎咖啡進駐，並保留昔日校舍馬賽克牆，展現新舊融合之美。（記者劉濱銓攝）

2022/05/15 14:02

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭風景區車埕遊憩區內的車埕國小，在廢校後由日月潭風景區管理處接手轉型成鐵道小學，為活化偌大校區，日管處委外標租改裝成商場與展場，並有首家連鎖咖啡店進駐，外觀還保留舊校舍的日月潭與火車主題馬賽克牆，揉合新舊元素，再現車埕昔日風華。

日管處表示，車埕國小位處車埕遊憩區門戶，自廢校後就由管理處有償撥用活化校區，不僅將遊客中心從之前的車埕廣場遷移到校內，校舍也重新裝修拉皮，並將部分教室打造成車埕鐵道小學堂，讓遊客一進到車埕，就能在此認識車埕的木業與鐵道歷史。

惟廣大的校園與教室，除了遊客中心之外，仍需引進展覽與商場作為建物活化，去年底便標租委外經營，由車埕的廠商「林班道」得標規劃設計，目前校舍1樓規劃為商場，除了連鎖咖啡店，也有手搖飲店家與賣場等，2樓則是展覽區，其中還包括日月潭永續旅遊展，以及集集支線鐵道展示館，咖啡館與展館預計6月開幕，近期校舍活化已見商場雛形，吸引不少遊客駐足拍照。

廠商「林班道」表示，車埕的路易莎咖啡店，是南投濁水溪線的第1家，也是全縣第2家，在活化舊校舍為商場時，為展現車埕國小的昔日面貌，便保留舊馬賽克部分牆面，利用透光的窗戶設計，展現新舊融合之美，讓遊客能認識車埕歷史，預計5月底前就會試營運。

日月潭車埕活化舊校舍，除了拉皮重新裝修，校舍也可見商場雛形。（記者劉濱銓攝）

日月潭車埕活化舊校舍，改裝成商場還有路易莎咖啡、手搖飲店進駐，吸引遊客拍照。（記者劉濱銓攝）

日月潭車埕活化舊校舍，除改裝成商場，還有路易莎咖啡進駐。（記者劉濱銓攝）

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