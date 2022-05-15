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    首頁　>　南投縣

    最盡職「臨演」！黑冠麻鷺鼓起羽毛伸長脖子 宛如草泥馬上身

    埔里鎮珠仔山社區文淵生態公園現有黑冠麻鷺築巢育雛，鳥媽媽與2隻幼鳥鼓起羽毛伸長脖子與人對望，竟與羊駝撞臉，令人莞爾。（圖由黃啟瑞提供）

    埔里鎮珠仔山社區文淵生態公園現有黑冠麻鷺築巢育雛，鳥媽媽與2隻幼鳥鼓起羽毛伸長脖子與人對望，竟與羊駝撞臉，令人莞爾。（圖由黃啟瑞提供）

    2022/05/15 09:27

    〔記者佟振國／南投報導〕超級「代班」人！南投縣埔里鎮珠仔山社區的文淵老樹生態園區，在居民細心的保育下，成為鳥類等其他動物的樂園，近來是鳥類育雛期，不少鳥爸媽在此築巢孕育下一代，吸引民眾觀賞，並拍下黑冠麻鷺母子鼓起羽毛伸長脖子，宛如羊駝上身，在樹上與人對望的有趣畫面，讓網友直呼超像，笑稱是最盡職的「臨演」，可領便當獎勵喔！

    埔里鎮珠仔山社區文淵老樹生態園區佔地近3公頃，10多年來靠著居民細心營造，園區內包括九芎、桃實百日青、茄苳、黃連木、櫸木等10餘種珍貴老樹上百株，還有濕地及多個生態池，吸引鳥類、蝴蝶、螢火蟲、水生動植物在此與居民當鄰居。

    社區發展協會執行長黃啟瑞表示，春、夏季是鳥類繁殖期，園區老樹上常有鳥類築巢育雛，目前至少就有4對黑冠麻鷺爸媽各自努力哺育著下一代，日前到林間散步，突然看到鳥媽媽與2隻鳥寶寶鼓起羽毛伸長了脖子，才意識到可能超過「警戒線」，讓鳥媽媽有點緊張了，一邊撤離，也用手機拍下鳥類辛苦育雛的畫面。

    黃啟瑞之後檢視照片，才驚覺鳥母子鼓起羽毛伸長脖子，好像是俗稱「草泥馬」的羊駝，居民看了也覺得超像，並將照片PO上網路，網友笑說「是我眼花了？羊駝真的在樹上？」、「現在的臨演真的超認真，羊駝可以下來了！」、「工讀生可以下班領便當了！」，也有民眾認為是鳥母子看到有人靠近，才會鼓起羽毛保持警戒，這時人們就該識相有多遠就閃多遠吧！

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