10餘年走拍大自然變幻美景 縮時攝影玩家讓世界看見台灣

莊家和縮時攝影作品-合歡山銀河星空。（莊家和提供）

2022/05/15 07:01

〔記者張協昇／南投報導〕有福爾摩沙美譽的台灣，地貌多變，高山湖泊、盆地丘陵、海岸台地應有盡有，處處充滿大自然之美，縮時攝影玩家莊家和，花10餘年時間行萬里路，走拍台灣各地夢幻銀河星空、波瀾壯闊雲海及晨昏雲彩變化等大自然奇特美景，PO上Youtube後吸引許多國外人士留言讚賞或到訪，甚至來台拍婚紗照，莊家和近日更集結近30萬張照片製作成20分鐘精華集，盼透過鏡頭讓更多人看見台灣之美。

從事助聽器生意的莊家和，10多年前開始迷上縮時攝影，自此即利用工作之餘，拍攝台灣各地自然美景，過程經常風雨無阻、日夜無歇，一部專門用來上山下海拍照的吉普車，車程累計47萬公里數才功成身退，光油錢即耗費上百萬元，在山海之間經歷過無數的日換星移，10多年來累積拍攝近兩百多部縮時作品，高達數十萬張照片。

綽號「悟空大師」的莊家和說，台灣擁有好山好水，處處充滿美景，從平地到海拔3000多公尺的合歡山，只需要1、2小時即可到達，且山區氣象變化萬千，景色更是瞬息萬變、精彩動人，無論是山海之間的城市、舞動中的銀河星空，或是如萬馬奔騰、波瀾壯闊的雲海，亦或是雲海之中的七彩琉璃光，均令人神往!

莊家和表示，儘管拍攝過程必須長時間守候，經常得忍受蚊蟲叮咬及山區酷寒天氣，但能拍攝這些取不盡、變幻莫測的美景，卻令人流連忘返。尤其作品PO上Youtube後吸引許多外國人士留言讚賞台灣之美，還有背包客來台後透過臉書詢問他拍攝的地點，甚至有香港婚紗業者因而安排新人來合歡山拍星空婚紗照，這一切辛苦都是值得。

莊家和近日更集結10多年來，在全國各地56處景點拍攝的近30萬張縮時攝影照片，製作成20分鐘的精華集，內容有武界部落日出雲海、集集大山日出流瀑、台中日出雲海斜射、三義鯉魚潭鋸齒堰日出 、新北新店日出、 蘭陽平原日出、宜蘭外澳龜山島日出、日月潭水社碼頭日出、合歡山主峰瑪雅平台銀河及墾丁龍磐公園海岸銀河等，PO上Youtube，盼能讓更多人看見台灣之美。

縮時攝影玩家莊家和花10餘年走拍台灣各地大自然變幻美景，圖為合歡山主峰瑪雅平台銀河。（莊家和提供）

縮時攝影玩家莊家和作品-日月潭日出。（莊家和提供）

縮時攝影玩家莊家和作品-宜蘭外澳日出。（莊家和提供）

縮時攝影玩家莊家和作品-清境七彩琉璃光。（莊家和提供）

縮時攝影玩家莊家和作品-合歡山銀河。（莊家和提供）

縮時攝影玩家莊家和作品PO上Youtube後，許多國外人士留言讚賞台灣之美。（取自Youtub）

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