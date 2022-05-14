南投+414！6歲以下確診已175人 4醫院設兒童就醫綠色通道

南投縣4間醫院設置兒童就醫綠色通道，提供6歲以下有上呼吸道症狀兒童就醫，避免和成人混在一起就診。（南投縣政府提供）

2022/05/14 17:07

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣今天確診新增414例本土確診，今年累計確診2858人，南投縣衛生局指出，縣內6歲以下兒童確診已175人，為讓有上呼吸道症狀的兒童能快速就醫，在衛福部南投醫院、埔里基督教醫院、榮總埔里分院、竹山秀傳醫院共4家醫院建構「兒童就醫綠色通道」，提供兒童防疫急、門診，另外，草屯鎮佑民醫院也有小兒科診療，要為全縣幼兒打造健康防疫網。

衛生局說，6歲以下兒童目前有175人確診，以草屯鎮31例最多，其次是南投市有29例、埔里鎮26例、竹山鎮24例、信義鄉17例、名間鄉14例、仁愛鄉13例、鹿谷鄉8例、集集鎮6例、國姓鄉5例、水里鄉有2例。

目前染疫兒童以發燒、喉嚨痛、嘔吐、咳嗽等輕症居多，尚無中重症紀錄，感染來源則以家庭、幼托場所為主。

衛生局指出，6歲以下學齡前兒童若有上呼吸道症狀，可透過防疫就醫綠色通道的分流措施，避開與其他成人就醫，縣內南投醫院、埔里基督教醫院、竹山秀傳醫院皆有防疫「急、門診」兒童綠色通道，榮總埔里分院的兒童綠色通道則只有防疫門診。

另外，雖然草屯佑民醫院沒設綠色通道，但也有有小兒科急、門診，午夜12點過後兒童如有疑似症狀，急診醫師也會和兒科醫師會診。

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南投縣4間醫院設置兒童就醫綠色通道，提供6歲以下有上呼吸道症狀兒童就醫。（南投縣政府提供）

南投縣急救責任醫院設置小兒急診服務，提供6歲以下有上呼吸道症狀兒童就醫。（南投縣政府提供）

南投縣4間醫院設置兒童就醫綠色通道，提供6歲以下有上呼吸道症狀兒童就醫，避免和成人混在一起就診。（南投縣政府提供）

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