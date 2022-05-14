屋漏偏逢連夜雨！雙親騎機車為癲癇女童拿藥 天雨路滑摔成重傷

草屯鎮廖姓國小學童（右）雙親車禍重傷，家境陷入困境，縣長林明溱（中）前往致贈慰問金，同時募集愛心資源要幫助廖家度過難關。（南投縣政府提供）

2022/05/14 15:43

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣草屯鎮廖姓夫婦本月11日騎機車雙載，為就讀國小患有癲癇的女兒，至埔里基督教醫院拿治療藥物，回程時行經草屯鎮坪頂社區山區，天雨路滑，人車滑落山坡身受重傷，家境本就貧困，無力負擔龐大醫療費用，縣長林明溱今天上午前往廖家致贈慰問金，也將爭取各方善心資源，希望幫助一家度過難關。

草屯鎮坪頂國小廖姓學童家庭經濟狀況弱勢，又患有癲癇，平時雙親經常騎乘機車埔里基督教醫院拿治療癲癇藥物，本月11日雙親照例騎機車要往返埔里、草屯兩地，下午3點多行經坪頂社區山路，因天雨路滑，連人帶車摔落路旁邊坡，雙雙肋骨斷裂，廖母的傷勢尤為嚴重，需要緊急開刀治療，由於手術醫療費用龐大，全家陷入愁雲慘霧。

縣長林明溱今天上午至坪頂國小發放慰問金6萬元，同時劉秀忍基金會捐贈4萬元、南投縣家長會協會號召家長會長募集15萬元、彰明電子與3位善心人士共同捐贈6萬元，在地藝術家劉秀貞也義賣畫作約30餘萬元，連同其他愛心捐款，要幫助廖家度過難關。

校方表示，廖生父母原本務農，因父親年紀較大，母親則因病體弱，目前均無工作，僅能以微薄積蓄維持生活，車禍發生後大兒子得在醫院看護父母，廖生目前暫住堂姊家中，由堂姊家人照顧，現有愛心資源將優先用於2人的緊急醫療，後續則協助復健、生活所需。

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