孝子帶中風媽媽剪髮抱上抱下 設計師感動PO影片

年輕男子將媽媽抱上沖台台椅子。（陳建勳提供）

2022/05/14 00:02

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮百元快剪店設計師陳建勳PO出一段影片，稱讚20多歲年輕人以實際行動展現「百善孝為先」美德。他說，這名年輕男子兩度載中風媽媽到店剪髮，將媽媽從車上搬上輪椅推進店裡，等剪完髮，再將媽媽從輪椅抱上沖水台，洗完頭再抱上輪椅，動作熟練俐落，讓人看了感動不已。

陳建勳經常騎機車到仁愛鄉馬烈壩部落為長輩義剪，但今年初出車禍手骨折，休養一陣子後已恢復工作，只是無法再騎車到仁愛鄉，他上個月上網探問，有無網友可否幫他送10片披蕯到紅香部落給當地小朋友吃。

陳建勳今天在臉書PO出一段影片說，影片中的年輕人是最棒的，要藉PO文感謝這位年輕人讓他知道「百善孝為先」的道理，提醒他行善之餘也別忘了要孝順父母。

陳建勳說，之所以會PO影片，是因為看到這位年輕顧客在網路上推薦自己的店，三度到店裡，有兩次是帶家人去剪髮，店內男女設計師都非常貼心和善，給予極大的幫助。他說，年輕人其實才是讓人動容的孝子，因此決定用影片來傳達敬意和感謝。

陳建勳說，20多歲男子前幾天第二次帶媽媽來剪髮，開車到店門口，將媽媽從車上搬上輪椅，推進店內，每一個動作都小心翼翼。他也會幫媽媽告訴設計師，頭髮要修剪多少，等頭髮剪好，他再把媽媽推到沖水台，從輪椅抱起來到沖水椅躺好，動作很俐落，看得出來經常抱媽媽上下輪椅。

孝順的年輕男子在媽媽剪好頭髮後，推輪椅到沖水台，陳建勳幫忙挪開墊腳的空心磚。（陳建勳提供）

年輕男子一把抱起坐在輪椅上的母親。（陳建勳提供）

陳建勳經常騎車到仁愛鄉為長輩義剪。（陳建勳提供）

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