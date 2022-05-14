為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　南投縣

    孝子帶中風媽媽剪髮抱上抱下 設計師感動PO影片

    年輕男子將媽媽抱上沖台台椅子。（陳建勳提供）

    年輕男子將媽媽抱上沖台台椅子。（陳建勳提供）

    2022/05/14 00:02

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮百元快剪店設計師陳建勳PO出一段影片，稱讚20多歲年輕人以實際行動展現「百善孝為先」美德。他說，這名年輕男子兩度載中風媽媽到店剪髮，將媽媽從車上搬上輪椅推進店裡，等剪完髮，再將媽媽從輪椅抱上沖水台，洗完頭再抱上輪椅，動作熟練俐落，讓人看了感動不已。

    陳建勳經常騎機車到仁愛鄉馬烈壩部落為長輩義剪，但今年初出車禍手骨折，休養一陣子後已恢復工作，只是無法再騎車到仁愛鄉，他上個月上網探問，有無網友可否幫他送10片披蕯到紅香部落給當地小朋友吃。

    陳建勳今天在臉書PO出一段影片說，影片中的年輕人是最棒的，要藉PO文感謝這位年輕人讓他知道「百善孝為先」的道理，提醒他行善之餘也別忘了要孝順父母。

    陳建勳說，之所以會PO影片，是因為看到這位年輕顧客在網路上推薦自己的店，三度到店裡，有兩次是帶家人去剪髮，店內男女設計師都非常貼心和善，給予極大的幫助。他說，年輕人其實才是讓人動容的孝子，因此決定用影片來傳達敬意和感謝。

    陳建勳說，20多歲男子前幾天第二次帶媽媽來剪髮，開車到店門口，將媽媽從車上搬上輪椅，推進店內，每一個動作都小心翼翼。他也會幫媽媽告訴設計師，頭髮要修剪多少，等頭髮剪好，他再把媽媽推到沖水台，從輪椅抱起來到沖水椅躺好，動作很俐落，看得出來經常抱媽媽上下輪椅。

    孝順的年輕男子在媽媽剪好頭髮後，推輪椅到沖水台，陳建勳幫忙挪開墊腳的空心磚。（陳建勳提供）

    孝順的年輕男子在媽媽剪好頭髮後，推輪椅到沖水台，陳建勳幫忙挪開墊腳的空心磚。（陳建勳提供）

    年輕男子一把抱起坐在輪椅上的母親。（陳建勳提供）

    年輕男子一把抱起坐在輪椅上的母親。（陳建勳提供）

    陳建勳經常騎車到仁愛鄉為長輩義剪。（陳建勳提供）

    陳建勳經常騎車到仁愛鄉為長輩義剪。（陳建勳提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    救母心切！載呼吸困難母就醫陷車陣 孝子急拍警車窗求開道
    2022/05/02 13:38

    救母心切！載呼吸困難母就醫陷車陣 孝子急拍警車窗求開道
    最動人身影！59歲孝子破門衝進火場 背出89歲哭泣老母
    2022/02/24 00:30

    最動人身影！59歲孝子破門衝進火場 背出89歲哭泣老母

    業者挺醫護送塑崩褲 網淚：揪甘心
    父親早逝母親開刀 北市孝子模範盼長大開餐館照顧媽媽
    2020/09/16 13:13

    父親早逝母親開刀 北市孝子模範盼長大開餐館照顧媽媽
    爸爸在台東留下最後笑容 他帶亡父照片重遊盼「來世我當爸再續情」
    2020/07/02 10:44

    爸爸在台東留下最後笑容 他帶亡父照片重遊盼「來世我當爸再續情」

    降肉！九天玄女下凡唯一指定美味
    擺攤遭諷「矮ㄟ」 小巨人孝女幫父搬貨顧水果攤
    2020/04/24 09:15

    擺攤遭諷「矮ㄟ」 小巨人孝女幫父搬貨顧水果攤
    孝子為重病母還願 背媽祖17天走完600公里
    2018/04/15 14:37

    孝子為重病母還願 背媽祖17天走完600公里
    南投縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播