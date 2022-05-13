想出名？騎機車衝下虎頭山飛行傘基地 車卡人消失 消防冒雨救到人

紅衣年輕男子摔落的地方是比人高的灌木叢或雜草。（民眾提供）（記者陳鳳麗攝）

2022/05/13 22:01

〔記者陳鳳麗／南投報導〕梅雨報到，埔里鎮今天雨勢不歇，下午有18歲年輕男子騎機車從虎頭山飛行傘起飛基地往坡下衝，機車被灌木叢卡住，人則往下滾，該男子打電話求救，中心碑消防分隊隊員和義消冒雨走下陡坡找人，現場定不到年輕男的位置，只好沿路出聲喊「有人在下面嗎？」，在找了20多分鐘後終於聽到有人回應，消防隊員們終於找到該名光著腳、身上有多處擦傷的年輕男子，先協助他脫困，再將他送醫治療。

該名18歲的年輕男子，是在下午3時許打119求助，指他機車從虎頭山飛行傘起飛基地往下衝，機車卡住，人往下滾，身上有擦傷但無大礙，只是他想脫困就一直往下亂走，走了50分鐘仍找不到路可以出去，只好打電話求救，而他身上有兩支電話，有網路訊號的iPhone手機摔落時噴飛，身上只剩沒有網路訊號的安卓手機。

中心碑消防分隊隊員力順志、高旭光同義消李進成上虎頭山救人，循著報案的年輕男孩所說的地點，即從飛行傘起飛草坪冒險往陡坡下走，因草長得比人還高，高旭光一路砍草再往下走。

因男子的手機沒有網路訊號而無法定位，力順志和高旭光因以前曾在此處下坡找尋飛行傘墜落失蹤的人，因此3名警、義消就依上次找人的記憶往下走，很快就發現男孩所說的「被卡住的機車」。

力順志等人發現機車後，繼續往下方走，當時下著大雨，而山坡上的草長得跟成人一般高，影響視線，高旭光提議出聲喊，看下方何處有回應再往聲音方向找尋，就這樣邊走邊喊，終於在20分鐘後聽到有人回應。他們順著聲音方向走，果就看到光著腳、因淋雨太久全身發抖的年輕男孩，協助他走上飛行起飛基地，再送他到醫院治療。

中心碑消防分隊警、義消先發現紅衣男子被卡住的機車。（民眾提供）

中心碑消防分隊隊員高旭光邊走邊砍比人高的雜草，終於循聲找到受困的紅衣年輕男子。（民眾提供）

中心碑消防分隊的警、義消帶著穿紅衣的年輕男子往上走。（民眾提供）

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