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    首頁　>　南投縣

    南投+317 「清冠一號」確診用藥5地22家中醫院所應戰

    南投新增確診317例，今年累計2529人染疫。（南投縣政府提供）

    南投新增確診317例，今年累計2529人染疫。（南投縣政府提供）

    2022/05/13 16:52

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投今確診新增317例，累計確診2529人，南投縣衛生局表示，近來確診每天增加300人以上，民眾若確診，除了西醫，也可經由中醫師開立處方箋取得「清冠一號」用藥，全縣有5鄉鎮市共22家中醫院所備有藥物，但若沒有染疫，民眾絕不可當成保健食品服用！

    衛生局指出，縣內有22家中醫機構提供「確診者」醫療服務，包括南投市、草屯鎮、埔里鎮、竹山鎮，以及水里鄉共5鄉鎮市，民眾可上網查詢。

    確診者可聯繫中醫診所或醫院中醫門診部門，利用視訊診療，由中醫師開立「台灣清冠一號」處方，確診民眾切勿自行到中醫診所求診用藥，以免造成社區感染擴大。

    衛生局強調，清冠一號是濃縮製劑，該藥品「須由中醫師處方使用」，提供確診者在西醫以外的醫療選擇，患者可委託親友到通訊診療的中醫院所領藥。

    針對目前收治於醫院，或加強版集中檢疫所、防疫旅館的確診者，如有使用清冠一號需求，也可請主治醫師會診中醫師，由中醫師依症狀評估開立公費清冠一號口服製劑治療。

    另考量年長者不擅使用智慧手機或網路，現也開放醫師針對居家照護確診者，可透過「電話問診」代替或輔助視訊問診，確診者應依醫師指示用藥，切勿自行增減藥量或改變使用方式，以免影響治療效果。

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    南投縣有22家中醫院所可為確診者開立「清冠一號」處方用藥，一般民眾若沒染疫，不可當成保健食品服用。（取自南投縣衛生局網站）

    南投縣有22家中醫院所可為確診者開立「清冠一號」處方用藥，一般民眾若沒染疫，不可當成保健食品服用。（取自南投縣衛生局網站）

    南投縣有22家中醫院所可為確診者開立「清冠一號」處方用藥，一般民眾若沒染疫，不可當成保健食品服用。（取自南投縣衛生局網站）

    南投縣有22家中醫院所可為確診者開立「清冠一號」處方用藥，一般民眾若沒染疫，不可當成保健食品服用。（取自南投縣衛生局網站）

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