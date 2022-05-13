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    防梅雨大水圍困 丹大林道「只出不進」！ 鋼便橋5/14開拆

    信義鄉丹大林道由台電架設的鋼便橋將在14日拆橋，南投林管處則預先實施「只出不進」柔性管制。（記者劉濱銓翻攝）

    信義鄉丹大林道由台電架設的鋼便橋將在14日拆橋，南投林管處則預先實施「只出不進」柔性管制。（記者劉濱銓翻攝）

    2022/05/13 12:56

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投信義鄉丹大林道，是前往七彩湖的重要路線，並於本月5日道路修復完畢開放，惟最近梅雨鋒面來襲，在林道入口架設鋼便橋的台電，擔心梅雨大水沖毀橋梁，將在14日拆橋，南投林管處為避免山友因天氣不佳遭大雨圍困山區，今起也實施預防性管制，林道「只出不進」，維護進出安全。

    南投林管處表示，丹大林道修路是台電為進行電塔歲修而做，林道聯外的濁水溪鋼便橋也是，自本月5日林道修復完畢，開放4輪車輛進入後，至今累計超過300車次，惟日前山區大雨，道路泥濘不堪，甚至林道8.5Ｋ還發生崩坍，所幸規模不大，未有人員受傷，車輛仍可進出。

    由於梅雨來襲，並配合台電14日拆除鋼便橋，為避免山友今天入山，隔天卻因大雨受困山區，甚至來不及在拆橋前下山，今便預先實施林道「只出不進」柔性管制，惟清晨仍有零星車輛執意進入，現場管制人員也已提醒山友注意安全，及早下撤以免危險，另有在丹大山區工作的林管處人員，今也全數下山。

    屆時台電完成便橋拆除，山友就無法再沿著橋進入林道，之後則適逢汛期，濁水溪水量也將增大，呼籲山友切勿冒險涉溪，待冬天枯水期，台電要進行歲修架設便橋後再進入。

    台電表示，原本預定是本月31日才要拆除便橋，但考量梅雨鋒面恐帶來大雨，屆時若濁水溪暴漲，鋼便橋將被沖毀，才會決定提前在14日上午9點拆橋，提醒民眾山區天氣不穩，應儘早下山。

    信義鄉丹大林道近期因大雨，導致路況泥濘難行，甚至在8.5Ｋ還有落石崩坍。（記者劉濱銓翻攝）

    信義鄉丹大林道近期因大雨，導致路況泥濘難行，甚至在8.5Ｋ還有落石崩坍。（記者劉濱銓翻攝）

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