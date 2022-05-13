梅雨亂合歡山高山杜鵑花季 公路總局：這幾天儘量避免上山

合歡東峰高山杜鵑盛開，吸引遊客賞花拍照。（記者張協昇攝）

2022/05/13 11:18

〔記者張協昇／南投報導〕合歡山進入高山杜鵑花季，近日雖因梅雨鋒面滯留，連日陰雨綿綿，但仍吸引不少人遊客上山賞花，尤其被喻為最易攀登的百岳之一合歡東峰，粉红與白色相間的杜鵑開滿山頭，搭配壯闊絕美的山景，令遊客大飽眼福、流連忘返，成為最熱門的賞花路線。

今年合歡山高山杜鵑花季從4月16日持續至6月19日，為避免假日湧入大量賞花人潮，塞爆合歡公路，公路總局今年也首度實施週休及連續假日高承載及流量管制，規定坐滿3人才能上山，實施以來發揮紓解車潮作用。

雖然受到天氣忽冷忽熱，以及高山低溫降雪結冰影響，今年小奇萊山等登山步道杜鵑花期縮短，花況不如預期，大部份花朵已凋謝，但合歡東峰的玉山杜鵑目前仍開滿山頭，尢其靠近纜車站廢墟一帶，還有少數花朵含苞待放。由於海拔3421公尺的合歡東峰步道平緩好走，被喻為最易攀登的百岳之一，賞花之餘，還能欣賞優美壯闊的山景，雖近日陰雨綿綿，但不分平假日，仍吸引不少人遊客利用上午下雨機率較低空檔上山賞花。

惟公路總局表示，受梅雨滯留鋒面影響，到下周一都會下雨，預估合歡山公路本周末車潮減少，加上中橫便道若遇雨將暫停開放，居民將改道台14甲線合歡山公路，因此，明、後兩天將取消台14甲線高乘載管制措施，但由於山區可能下大雨，易坍方落石，籲民眾這幾天若非必要，儘量避免上山；另高山杜鵑不乏開在崎嶇山坡，民眾賞花時應注意自身安全，也應衡量身體狀況，避免高山症發作。

合歡東峰粉红與白色相間的杜鵑盛開，部份花苞含苞待放。（記者張協昇攝）

合歡東峰高山杜鵑盛開，搭配優美山景，令人流連忘返。（記者張協昇攝）

攀登海拔3421公尺的合歡東峰，可欣賞優美壯闊的山景。（記者張協昇攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法