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    首頁　>　南投縣

    娃娃機台店未停業被罰6萬元 打官司仍得繳

    去年三級警戒期間娃娃機台也被公告為應停止營業的娛樂場所。（資料照，南投縣府提供）

    去年三級警戒期間娃娃機台也被公告為應停止營業的娛樂場所。（資料照，南投縣府提供）

    2022/05/13 08:17

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕去年防疫三級警戒期間偷營業的八大行業，南投縣府開罰養生館和娃娃機台店，其中1家娃娃機台店業者提訴願被駁回，再提行政訴訟，指未收到縣府停止營業通知，且縣府未給緩衝期，要求撤銷原處分和訴願決定。南投地院法官認為，縣府去年兩度公告縣內八大行業及各類高風險場所，自即日起停止營業，應關閉的休閒娛樂場包含自助選物販賣機商店（娃娃機台店），行政處分即有法律效力，駁回業者告訴，6萬元罰款仍得繳。

    去年5月20日起中央宣布全台進入防疫三級警戒，南投縣府在去年5月16日、19日分別公告縣內八大行業及各類高風險場所，自即日起停止營業，而應關閉的行業中包含娃娃機台店，經警方稽查查到7家養生館和9間娃娃機台店，未停止營業，養生館每家開罰30萬元，娃娃機台店則各6萬元，

    娃娃機台店業者有多家向衛福部提起訴願，其中有一家馬姓業者不服訴願決定，再向南投地院提起行政訴訟，馬姓業者認為，南投縣沒有用相關函文或簡訊通知業者，且南投縣府也未像彰化縣政府給予3天緩衝期，而自己因有10多家店，需要花時相當時間關閉，南投警方卻在5月20日晚間就去拉封鎖線並移送裁罰。況且衛福部公告的防疫措施中，應關閉的休閒娛樂場所未包含自助選物販賣機商店。

    南投縣府答辯強調，去年5月16日、19日就兩度公告南投縣八大行業及各類高風險場所應停止營業，且應關閉之休閒娛樂場包含自助選物販賣機商店。一般處分之送達，得以公告代替之，無須另行發函、簡訊通知。

    南地院法官也認定，行政處分對外直接發生法律效果，南投縣府以馬姓業違反傳染病防治法第37條第1項第2款及縣府公告之規定，並依傳染病防治法第67條第1 項第2款規定裁處罰鍰6萬元的處分並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。

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