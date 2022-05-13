農產業受挫 南投各項補助來了

南投推動香蕉農作物保險補助計畫，減少農民因天然災害或病虫害損失。（資料照）（記者張協昇攝）

2022/05/13 07:27

〔記者張協昇／南投報導〕疫情影響各行各業，農產業也不免受到波及，為振興縣內受創農產業，南投縣政府推出茶葉品牌形象設計改善及創新計畫、紅龍果及茭白筍LED燈照補助計畫、水稻與香蕉農作物保險補助計畫，以及水稻與茭白筍田間分解菌有機質肥料等補助計畫，期提升農作物產量與品質、增加農民收益並減輕農民負擔，符合資格者可於縣府農業處最新消息網頁查詢並下載詳細資訊，洽詢各鄉鎮市農會推廣部申請，並留意申請期限。

南投縣政府農業處指出，南投是國內最大茶產地，為強化茶產業整體形象並擴大消費族群，推出茶葉品牌形象設計改善及創新計畫，補助茶產區農戶進行茶產品包裝設計改善及創新，包含設計、打版、包裝資材等費用，每人補助2萬元。

火龍果及茭白筍LED燈照補助計畫部分，則鼓勵農民使用高效率LED燈具取代傳統高耗能設備，以調節農產品產期及提高農作物品質，同時節能減碳、降低光害及維護生態永續環境。此計畫針對舊有夜間照明燈具汰舊換新（舊品為傳統燈具或原為高效率LED燈具但已達使用年限）或新設置高效率LED照明設備，補助包含燈具、電路配線及控制器等相關照明設備金額之1/3，每0.1公頃最高補助1萬元，每人補助上限5萬元。

農業處表示，另近年來極端氣候加劇及病蟲害等因素導致農民收入損失，縣府配合農委會於本年推動「富邦產物水稻區域收穫農作物保險及水稻收入保險（加強型）」及「香蕉收入保障型保險」，加碼補助農戶保險費，以減輕農民負擔並提高投保意願，每戶最高補助1萬元。

至於水稻及茭白筍田間分解菌有機質肥料補助計畫，是利用分解菌協助將農業有機廢棄物腐化後，耕入農田內增加土壤有機質，提高地力，並解決空污問題，以0.1公頃為補助單位，每1分地用量1包（桶）20公斤（升），每包（桶）補助100元，每公頃最高補助1000元。

南投推出茶葉品牌形象設計改善及創新計畫，盼擴大消費族群。（資料照，記者張協昇攝）

南投縣政府推動茭白筍田間分解菌有機質肥料補助計畫。（南投縣政府提供）

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