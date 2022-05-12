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    首頁　>　南投縣

    草屯2清潔隊員確診 接觸者快篩陰性

    草屯鎮清潔隊有2名隊員確診，公所強調人力調度沒有問題，有密切接觸到的隊員也都做了快篩皆呈陰性，民眾不用擔心。（記者陳鳳麗攝）

    草屯鎮清潔隊有2名隊員確診，公所強調人力調度沒有問題，有密切接觸到的隊員也都做了快篩皆呈陰性，民眾不用擔心。（記者陳鳳麗攝）

    2022/05/12 15:59

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮清潔隊有2名隊員確診，鎮公所表示，曾與這2人接觸到的隊員，都已快篩並呈陰性，民眾可以安心。至於隊員出勤前在隊上用餐，剛好改吃便當，也提醒隊員用餐時保持距離，出勤時務必戴好口罩。縣環保局長李易書則表示，將購買快篩試劑，發放給各鄉鎮市清潔隊，希望未來能做到隊員出勤前先快篩陰性再出勤。

    隊員數在全縣是前三名的草屯鎮清潔隊，昨日有2名隊員確診，由於昨日星期三正好是鎮內停收垃圾日，因此今天上午有隊員得知隊上有人確診，但沒有通知進行快篩，感覺心情怪怪的。

    草屯鎮公所表示，2名清潔隊員確診後，公所已提供快篩試劑，針對與這2名隊員較有密切接觸的隊員進行快篩，經快篩這幾名隊員皆呈陰性。而上午也在清潔隊的隊部內外做清消。下午4點出車後，出勤的隊員都要戴好口罩，出來倒垃圾的民眾也都有戴口罩，不用擔心會有染疫的風險。

    公所也說，下午3點會在清潔隊餐廳用餐，屆時必須拿下口罩共餐，有隊員擔心會有防疫漏洞，這幾天因廚工在休假，因此清潔隊改訂便當，隊員們可自行調控區域和時間，只要保持適當距離就可安心。

    環保局長李易書表示，目前僅埔里和草屯清潔隊員有零星確診個案，因都是大鄉鎮隊員人數多，目前人力調度都沒有問題，萬一有小鄉鎮的清潔隊員確診或被居家隔離，人力調配上可能就會出現問題，環保局已規畫「區域聯防」，由鄰近的大鎮市支援小鄉鎮。

    李易書也說，環保局正在努力購買快篩試劑，買到後將分發給各清潔隊，讓清潔隊員在出勤前能先快篩，快篩陰性再出勤。

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