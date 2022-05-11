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    首頁　>　南投縣

    強摸6歲女童下體 色男判1年9月

    50多歲男子見6歲女童落單，強摸女童下體，被南投地院法官以強制猥褻罪名判處有期徒刑1年9個月。（記者陳鳳麗攝）

    50多歲男子見6歲女童落單，強摸女童下體，被南投地院法官以強制猥褻罪名判處有期徒刑1年9個月。（記者陳鳳麗攝）

    2022/05/11 21:22

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣50多歲沈姓男子，與開小貨車載著侄子和侄女的朋友在路上相遇，友人和侄子下車去採沈男種的李子，留6歲小侄女在貨車上，沈男見女童落單，從副駕駛座窗外伸手摸其下體，後來沈男發現女童的伯父走回來才把手伸回去，女童返家後告訴母親「伯父的朋友摸尿尿的地方」，女童母氣憤報警，沈男經精神鑑定判斷能力較減退，南投地院法官依對未滿14歲的女子犯強制猥褻罪名，判處有期徒刑1年9個月。

    判決書指出，沈姓男子是在前年6月中午，在其果園外的馬路上遇到認識的朋友開車經過，該朋友開小貨車載了6歲的侄女和唸小學的侄子，小侄女坐在副駕駛座，而唸小學的侄子則坐在後車斗，沈男的友人表示想去摘沈家的李子，經沈男同意後下車去採李子，而坐在後車斗的侄子不久也跟下去，留下女童獨自坐在副駕駛座。

    沈男見朋友和其侄子都到果園，車上只剩6歲小女孩，而副駕駛座的窗子打開，於是便站到副駕駛的窗口，將手伸進車內，撫摸女童下體部位，接著手往上游疑要摸女童的肚子，但被女童用手阻擋，而他原本要繼續摸，但見女童的伯父走回來，便趕緊將手縮回去。

    女童返家後變得怪怪的，看到男生會自動拉開距離，且不想靠近她爸爸，連爸爸靠近其母親，她都不高興地說：「你離開一點！」。過了半個月，女童的母親利用幫女童洗澡時詢問她最近發生什麼事，女童才告知半月前伯父載她和哥哥到其朋友家果園外，伯父和哥哥去採李子，伯父的朋友就摸她「尿尿的地方」，她一直說「不要」，伯父的朋友還一直摸。

    女童母親報警後，沈男的家人還拿了5萬元紅包到家裡，要給女童壓驚，女童母親把紅包交給其婆婆，雙方沒有正式和解或調解。

    沈男在偵查和審理過程中，均矢口否認有猥褻女童，法官經囑託草屯療養院鑑定沈男精狀態，鑑定顯示，沈男整體智能較差，對複雜的事件判斷力較差，法判定沈男的思考和判斷力較普通減退，依法減輕其刑，判處有期徒刑1年9個月。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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