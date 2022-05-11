殯葬業搶生意殺紅眼 假冒立委服務處名義向消防隊索就醫地點

國姓消防分隊近來頻接獲不肖殯葬業者假冒立委馬文君服務處助理，來電詢問亡者的送醫資訊或喪家地址，令隊員不勝其擾。（記者佟振國攝）

2022/05/11 18:44

〔記者佟振國／南投報導〕不要再打了！南投縣有不肖殯葬業者為了搶生意，竟然假冒立委馬文君服務處助理探視關懷的名義，向國姓、埔里、魚池等地消防分隊索事故亡者就醫地點或喪家住址，已令消防隊員十分困擾，甚至遭民眾誤解與業者掛勾，馬文君也忍無可忍，除將對不肖業者採取法律行動，也強調服務處人員均未從事殯葬業，更不會向消防分隊查問民眾個資，打火弟兄、民眾千萬不要受騙。

國姓消防分隊表示，自去年底至今約半年時間，當處理民眾意外死亡，或是急病就醫等服務案件，就常接獲自稱是立法委員馬文君服務處的助理來電，指稱有地方熱心鄉親通報，希望前往喪家或醫院探視慰問，原來都是不肖殯葬業者的技倆，11名隊員就有5、6人接獲相關來電詢問，隊員不勝其擾。

也有消防隊員抱怨，曾接獲民眾質疑「怎麼消防隊前腳剛走，禮儀社人員就到」是不是有拿好處與業者掛勾，酸言酸語讓人聽了超受傷，也希望騙取民眾送醫資訊、個資的電話別再打進消防隊了。

立委馬文君也是受害者，服務處主任等人今天特地前往國姓消防分隊，澄清服務處所有人員均未從事殯葬業，也不會向消防分隊查問民眾的個資，除了國姓之外，埔里、魚池消防隊也有類似情形，馬文君表示，目前已掌握冒名的不肖業者，若再冒名藉此營利，將採取法律行動，絕不寬貸。

馬文君服務處人員走訪國姓等消防分隊，強調所有人員均未事殯葬業，也不會違法向消防隊員索要民眾個資，將對不肖殯葬業者採取法律行動。（記者佟振國攝）

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