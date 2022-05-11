為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　南投縣

    太喜歡公仔竟撬開夾娃娃機行竊 男大生違法行為全都錄

    19歲吳姓男大生以自備工具撬開夾娃娃機台的櫥窗鎖頭，竊取動漫公仔。（民眾提供）

    19歲吳姓男大生以自備工具撬開夾娃娃機台的櫥窗鎖頭，竊取動漫公仔。（民眾提供）

    2022/05/11 17:22

    〔記者佟振國／南投報導〕大學生淪竊賊！南投縣埔里鎮市區一家夾娃娃機店昨天中午遭竊，今年19歲的吳姓男大生趁四下無人，以自備工具撬開鎖頭，打開機台櫥窗，拿走價值上千元的限量動漫公仔，行為全被店内監視器拍下，受害業者氣得將畫面po網，並向小偷喊話「我們派出所見」，一時衝動行竊的吳生才知事態嚴重，主動聯繫業者，懇請店家原諒，但竊盜屬公訴罪，警方訊後仍依法函送南投地檢署偵辦。

    近幾年來夾娃娃機風行，但無人看顧的機台，内部的高單價商品也易成為小偷覬覦目標，昨天即有受害業者在臉書社團「埔里人」po出竊賊的作案畫面，業者指小偷是直接用工具撬開鎖頭，直接拿走櫥窗内的東西，也語帶諷刺「真正的人才，我不能讓他失去這門手藝，一定要好好培養。」憑身材、衣著，業者研判應該還是學生，也向對方喊話「我們派出所見」。

    原來行竊的是19歲吳姓大學生，看到業者的PO文後主動私訊，表示因見到機台內的限量動漫公仔，非常想得到，就以手邊工具撬開櫥窗的鎖頭，將公仔拿走，他赴派出所由警方偵訊，後悔一時衝動犯下偷竊行為，願意賠償業者物品及設備的損失，業者念其初犯，也同意同學以捐款或公益活動補過，但竊盜屬公訴罪，警方訊後仍依竊盜罪嫌函送法辦。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    娃娃機店火花四射、切割聲嚇人…竟是笨賊用砂輪切割兌幣機
    2022/05/09 08:11

    娃娃機店火花四射、切割聲嚇人…竟是笨賊用砂輪切割兌幣機
    引誘犯罪？娃娃機台攬客出險招 選物贈品隨手拿
    2022/04/26 08:43

    引誘犯罪？娃娃機台攬客出險招 選物贈品隨手拿

    名主持人竟迷吃油！靠一招降血脂
    無業壯男竊取娃娃機 警民合力逮捕移送
    2022/02/13 21:37

    無業壯男竊取娃娃機 警民合力逮捕移送
    娃娃機店兌幣機鎖頭遭人破壞 4萬零錢不翼而飛
    2021/10/27 17:48

    娃娃機店兌幣機鎖頭遭人破壞 4萬零錢不翼而飛

    「誠實服務」獲肯定 成就最強創業平台
    南投縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播