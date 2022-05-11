太喜歡公仔竟撬開夾娃娃機行竊 男大生違法行為全都錄

19歲吳姓男大生以自備工具撬開夾娃娃機台的櫥窗鎖頭，竊取動漫公仔。（民眾提供）

2022/05/11 17:22

〔記者佟振國／南投報導〕大學生淪竊賊！南投縣埔里鎮市區一家夾娃娃機店昨天中午遭竊，今年19歲的吳姓男大生趁四下無人，以自備工具撬開鎖頭，打開機台櫥窗，拿走價值上千元的限量動漫公仔，行為全被店内監視器拍下，受害業者氣得將畫面po網，並向小偷喊話「我們派出所見」，一時衝動行竊的吳生才知事態嚴重，主動聯繫業者，懇請店家原諒，但竊盜屬公訴罪，警方訊後仍依法函送南投地檢署偵辦。

近幾年來夾娃娃機風行，但無人看顧的機台，内部的高單價商品也易成為小偷覬覦目標，昨天即有受害業者在臉書社團「埔里人」po出竊賊的作案畫面，業者指小偷是直接用工具撬開鎖頭，直接拿走櫥窗内的東西，也語帶諷刺「真正的人才，我不能讓他失去這門手藝，一定要好好培養。」憑身材、衣著，業者研判應該還是學生，也向對方喊話「我們派出所見」。

原來行竊的是19歲吳姓大學生，看到業者的PO文後主動私訊，表示因見到機台內的限量動漫公仔，非常想得到，就以手邊工具撬開櫥窗的鎖頭，將公仔拿走，他赴派出所由警方偵訊，後悔一時衝動犯下偷竊行為，願意賠償業者物品及設備的損失，業者念其初犯，也同意同學以捐款或公益活動補過，但竊盜屬公訴罪，警方訊後仍依竊盜罪嫌函送法辦。

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