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    首頁　>　南投縣

    梅雨造成丹大林道大坍塌 南投林管處：非必要勿上山

    南投縣信義鄉丹大山域與花蓮交界的七彩湖，美不勝收。（資料照，記者謝介裕攝）

    南投縣信義鄉丹大山域與花蓮交界的七彩湖，美不勝收。（資料照，記者謝介裕攝）

    2022/05/11 14:00

    〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣信義鄉丹大林道是前往七彩湖及六順山的重要路線，隨著台電公司進行電塔歲修工作，林道也一併完成整修，並於本月5日解除人車管制，開放2輪及4輪汽機車通行，怎料，昨晚梅雨滯留鋒面帶來一場豪大雨，造成林道8.5公里處出現大面積坍塌，道路雖未中斷，但險象環生，林務局南投林管處表示，梅雨季節天氣變化多端，建議民眾非必要最好不要前往丹大山域登山遊玩，以避免意外發生。

    七彩湖、六順山是信義鄉丹大山區2大著名景點，原無通道與外界聯繫，惟因丹大山域「新東西線電塔供電系統」攸關東部產業發展，每年入冬枯水期，台電便會打造「鋼便橋」穿越濁水溪銜接丹大林道，一方面對電塔進行歲修作業，另一方面也整修林道受損路段。

    林務局南投林管處說，丹大聯外道路經台電完成路面整修後，雖於本月5日重新對外開放，惟因林道沿線多為頁岩地質，原本就十分脆弱，如今又有梅雨帶來豐沛的雨量，除了目前已造成8.5公里處坍塌外，沿線也處處可見大小落石不斷，因此，再度呼籲民眾能不上山最好不要上山，不然，一定要做好風險評估，才是確保登山安全之道。

    南投縣信義鄉丹大林道因梅雨造成8.5公里處大坍塌情形。（林務局南投林管處提供）

    南投縣信義鄉丹大林道因梅雨造成8.5公里處大坍塌情形。（林務局南投林管處提供）

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