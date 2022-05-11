埔里「臥龍洞」古道吊屍命案死者之一 遭前女友控強制等3罪不起訴

臥龍洞登山古道3吊死案死者，遭范姜姓死者前女友控告涉犯強制、恐嚇取財、傷害等3罪，死者之一王女的母親曾寫一封信，控告戴女誣告讓死者喊冤而死，該控告案也結案，予以不起訴處分確定。（資料照，記者陳鳳麗攝）

2022/05/11 11:15

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣埔里鎮「臥龍洞」古道3吊屍案，死者之一王女的母親控訴死者范姜姓男子的戴姓前女友誣告，3人才會含冤而死，戴女父母是在去年3月帶回女兒後發現女兒精神恍惚，指范姜男等3人以宗教理由，將戴女身體綁上鞭炮燃放「驅魔」，還以多種不合理理由要戴女付出高額賠償金，因此控告3死者強制、恐嚇取財、傷害等罪名，由於范姜、郭、王等3人已死亡，南投地檢署予以不起訴處分。

今年1月4日檢察官會同法醫解剖臥龍洞登山古道死者遺體，死者之一王女的母親交給媒體一封信，信未署名，抬頭寫范姜姓男子戴姓前女友的名字，內文指戴女誣告的3個人已含冤而死，「我要讓你一輩子良心不安」，最後還寫了3遍「司法不公」。但後來王母不願對該封信加以說明，還收回信件。

被指控因對3死者誣告造成3人冤死的戴女，是在去年3月被父親尋回，身心狀況極差，後來其父親5月對范姜姓死者等人提告。

據竹縣警方調查，戴女在2019年7月透過交友軟體認識范姜姓男子，同年10月戴女就隨范姜男到南投租屋，迄去年3月，雙親獲知女兒向同學借錢，直覺不對勁，向警方通報女兒失蹤並前往南投找人，立即將女兒帶回竹北。

戴女的雙親經追問才得知，范姜男以宗教理由說服她到南投同居。2020年3月兩人與情侶檔王女和郭男同住一起，3人不斷對女兒洗腦，稱女兒全身充滿負能量，要幫她驅魔，每次代價2萬5000元，除要女兒跑步，還將她身體綑綁鞭炮燃放，並沒收其女兒的手機。

戴女的父親還指控，王女曾稱戴女拿了她的多肉植物，害盆栽也感染負能量，又要戴女賠償20萬，警方後來在其租屋處找到部分本票。

戴女對范姓等3名死者提出告訴，認范姓等3人涉有強制、恐嚇取財、傷害等罪嫌，因被告均已死亡，因此予以不起訴處分確定。

王女母親（戴帽者）控訴戴女誣告。（資料照，記者陳鳳麗攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法