埔里臥龍洞3吊屍命案偵結 南投檢方：死者生前有喝酒加鎮靜劑

埔里臥龍洞3吊屍命案偵結。（民眾提供資料照，本報合成）

2022/05/11 10:32

〔記者陳鳳麗／南投報導〕今年元旦連假前後在臥龍洞先後發現3具吊屍，經南投地檢署檢察官會同法醫解剖，解剖報告出爐，南投地檢署指出，經解剖發現，3人頸部索溝皮膚及顯微鏡檢查均具生前反應，皆是用縊頸缺氧死亡，且生前都有飲酒加鎮靜劑，血液中酒精濃度結果為微醺狀態至酩酊初期、或微醺狀態，經調查後其中范姜姓男子口中的煙蒂並無另對情侶的DNA，無他殺嫌疑，亦無教唆或幫助他人自殺之嫌疑。

這起3人吊死案，最早是發生在去年12月31日登山客在「臥龍洞」登山古道，有民眾發現范姜姓男子吊掛的遺體，驚嚇之餘趕緊報案，由於與他同住的郭男、王女情侶檔也失蹤，且機車停在停車場都沒有動，經警消和登山好手搜山後，1月4日在距離范姜姓男子陳屍地點約200公尺的樹林內發現這對情侶檔的遺體。

南投地檢署檢察官會同法醫就3名死者遺體進行解剖，檢體送法醫研究所化驗，解剖報告已出爐，解剖報告發現3名死者外觀都有上下肢體表局部擦傷及鈍性傷為體表傷；頸部索溝皮膚及顯微鏡檢查均具生前反應。

此外，死者的毒藥物檢驗出酒精及鎮靜安眠藥物，血液中酒精濃度結果為微醺狀態至酩酊初期、或微醺狀態，未達喪失理智或無意識之程度；鎮靜安眠藥物均檢出濃度超出一般治療劑量，臨床上此藥物尚無明確中毒或致死劑量。3人未罹有致命疾病，均為生前以繩索縊頸，呼吸道壓迫後致肺臟氣腫變化，終因缺氧死亡。

對於外界質疑范姜姓男子口中煙蒂是被別人放上去，有可能是他殺或被加工自殺。檢察官張鈞翔就解剖報告和其進行的調查內容比對，排除他殺之嫌，也無教唆或助他人自殺的嫌疑。

南投地檢署表示，檢察官調查發現，范姜姓死者曾在去年12月28日中午外出買酒，范姜姓死者頸部繩結、口中所含煙蒂生物跡證、指甲，經比對與范姜姓死者相符，並無郭姓、王姓死者或他人的DNA。且范姜姓死者陳屍處的繩索，是一端綑綁於低處樹木，另一端繞過高處樹木垂掛，其所著衣物並未發現有何擦損或殘留大量土壤情形，可排除是遭他人吊起的可能。另郭姓、王姓死者的手掌亦無摩擦繩索的痕跡。

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臥龍洞登山古道先發現范姜姓男子遺體，後由警消、登山好手上山搜尋，再找到另一對情侶遺體。（民眾提供）

南投地檢署檢察官會同法醫解剖死者遺體，死者家屬都有到場。（資料照）

南投地檢署承辦檢察官張鈞翔比對解剖報告和調查事證，認定3死者無他殺或被教唆或幫助他人自殺之嫌疑。（記者陳鳳麗攝）

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