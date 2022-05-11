為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　南投縣

    南橫交管3天牽動「南横F4」 玉管處：請自行取消入園勿硬闖

    「南橫F4」對外要道南橫公路因沿山脈闢建，加上地質不穩定，隨公路總局梅雨預警性封路措施，也牽動相關登山入園事宜。（玉管處提供）

    「南橫F4」對外要道南橫公路因沿山脈闢建，加上地質不穩定，隨公路總局梅雨預警性封路措施，也牽動相關登山入園事宜。（玉管處提供）

    2022/05/11 09:21

    〔記者謝介裕／南投報導〕民眾注意了，玉山國家公園公告本月14、15、16日3天，如遇聯外道路南橫公路實施預警性道路封閉，致無法入園攀登「南橫F4」時，籲請自行取消入園，且強調，不能補位，若想要再入園，須擇期重新提出申請。

    睽違近13年，甫於今年5月1日起重新開放入園的玉山國家公園「南橫F4」之庫哈諾辛山及關山，因4座百岳的登山口均位於南橫公路沿線上，其中，關山及庫哈諾辛山在進涇橋；塔關山在過檜谷約2.5公里處；關山嶺山在大關山隧道東邊出口附近，也才有「南橫F4」之稱。

    玉山國家公園管理處（簡稱玉管處）指出，據中央氣象局預報，本月13日起因受梅雨鋒面影響，「南橫F4」對外要道南橫公路高雄梅山口至台東向陽路段，恐有大雨等級以上的降雨量，在交通部公路總局作出5月14至16日上述路段預警性封閉後，也特別提醒山友注意。

    玉管處說，原本已獲許可入園前往庫哈諾辛山及關山線的登山隊伍，或預計前往中之關步道、塔關山及關山嶺山的遊客，行前請特別留意中央氣象局天氣預報及公路總局道路管制措施，如遇交管無法入園時，切勿違規硬闖，以避免意外發生。

    至於民眾詢問可否保留原先入園資格？玉管處解釋說，在官網入園注意事項中載明，因颱風警報發佈或其他突發事件發生，致無法入園時，原先的許可證即廢止，加上該處也無補位機制，所以此次因南橫公路交管無法入園者，若欲再挑戰「南橫F4」，也唯有重新提出申請一途。

    玉山國家公園管理處標示庫哈諾辛山、塔關山、關山嶺山及關山等「南橫F4」標高及路線圖。（玉管處提供）（記者謝介裕攝）

    玉山國家公園管理處標示庫哈諾辛山、塔關山、關山嶺山及關山等「南橫F4」標高及路線圖。（玉管處提供）（記者謝介裕攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    南橫通車亂象多 水泥車、9人座小巴違規被取締
    2022/05/07 21:07

    南橫通車亂象多 水泥車、9人座小巴違規被取締
    獨家》南橫首衝太嗨 重機還沒抵達就卡進山溝動彈不得
    2022/05/05 19:23

    獨家》南橫首衝太嗨 重機還沒抵達就卡進山溝動彈不得

    余祥銓甩肉12公斤 再創人生事業高峰
    扯！亂塗鴉玉山園區山頂標牌 山友被罰1500元
    2022/04/08 14:41

    扯！亂塗鴉玉山園區山頂標牌 山友被罰1500元
    玉山國家公園37歲！ 發表黃喉貂筆記書、台灣黑熊短片懶人包
    2022/04/07 16:28

    玉山國家公園37歲！ 發表黃喉貂筆記書、台灣黑熊短片懶人包
    玉山瓦拉米步道崩坍不穩 3.1K至佳心改須申請入園
    2022/03/11 18:36

    玉山瓦拉米步道崩坍不穩 3.1K至佳心改須申請入園
    南投縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播