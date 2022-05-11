南橫交管3天牽動「南横F4」 玉管處：請自行取消入園勿硬闖

「南橫F4」對外要道南橫公路因沿山脈闢建，加上地質不穩定，隨公路總局梅雨預警性封路措施，也牽動相關登山入園事宜。（玉管處提供）

2022/05/11 09:21

〔記者謝介裕／南投報導〕民眾注意了，玉山國家公園公告本月14、15、16日3天，如遇聯外道路南橫公路實施預警性道路封閉，致無法入園攀登「南橫F4」時，籲請自行取消入園，且強調，不能補位，若想要再入園，須擇期重新提出申請。

睽違近13年，甫於今年5月1日起重新開放入園的玉山國家公園「南橫F4」之庫哈諾辛山及關山，因4座百岳的登山口均位於南橫公路沿線上，其中，關山及庫哈諾辛山在進涇橋；塔關山在過檜谷約2.5公里處；關山嶺山在大關山隧道東邊出口附近，也才有「南橫F4」之稱。

玉山國家公園管理處（簡稱玉管處）指出，據中央氣象局預報，本月13日起因受梅雨鋒面影響，「南橫F4」對外要道南橫公路高雄梅山口至台東向陽路段，恐有大雨等級以上的降雨量，在交通部公路總局作出5月14至16日上述路段預警性封閉後，也特別提醒山友注意。

玉管處說，原本已獲許可入園前往庫哈諾辛山及關山線的登山隊伍，或預計前往中之關步道、塔關山及關山嶺山的遊客，行前請特別留意中央氣象局天氣預報及公路總局道路管制措施，如遇交管無法入園時，切勿違規硬闖，以避免意外發生。

至於民眾詢問可否保留原先入園資格？玉管處解釋說，在官網入園注意事項中載明，因颱風警報發佈或其他突發事件發生，致無法入園時，原先的許可證即廢止，加上該處也無補位機制，所以此次因南橫公路交管無法入園者，若欲再挑戰「南橫F4」，也唯有重新提出申請一途。

玉山國家公園管理處標示庫哈諾辛山、塔關山、關山嶺山及關山等「南橫F4」標高及路線圖。（玉管處提供）（記者謝介裕攝）

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