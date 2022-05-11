怪手清淤「爭道」 南投坑內坑溪草原奇觀不見了

南投縣名間鄉坑內坑溪河道被雜草叢生形成的草原吞沒情景。（記者謝介裕攝）

2022/05/11 07:15

〔記者謝介裕／南投報導〕隨著梅雨到來，貫穿南投市及名間鄉的坑內坑溪也罕見地上演一場與老天爺「爭道」的拔河賽，僅見南投縣政府調派挖土機在河床上如火如荼展開清淤、除草作業，期間，天氣多次由晴天轉為陰雨也未停工，歷經多日努力，河道淤積、雜草叢生形成的草原奇觀終於被去除後，行水區顯得整潔又寬廣，予人有煥然一新之感，也達到平息民怨的目的。

入夏高溫少雨以來，坑內坑溪河道從南投市千秋里開始縮減，來到名間鄉新街橋時，甚至乾涸不見水流，繼之而起的是長得又粗又高的雜草，有的幾乎快與橋樑一樣高，幾乎將整個河道吞噬，若非兩旁修築的河堤，外界說不定還會誤以為是可放牛、牧羊的草原？

名間鄉新街村長謝明潭指出，新街橋一帶地勢低窪，稍有不慎便可能發生水災，危及民眾生命財產安全，加上之前便曾因河道受阻，導致新街1號橋被沖毀，眼看雨梅到來，緊接著又是汛期，遂積極向縣長林明溱陳情，也立即獲得回應，指示工務單位儘速進行清淤、除草工作，令地方民眾足甘心。

惟在整理河道過程中，也發現河床周邊遭人棄置許多垃圾，除了飲料瓶罐、塑膠袋以外，還有沙發等大型家具，謝明潭除呼籲民眾發揮公德心以外，也將把取締亂丟垃圾列為社區巡守隊的重點勤務，共為遠離水患及維護居家環境盡分心力。

南投縣名間鄉坑內坑溪河道有無完成除草、清淤工作，形成強烈的對比。（記者謝介裕攝）

南投縣政府調派挖土機在名間鄉坑內坑溪清淤、除草情形。（記者謝介裕攝）

南投縣名間鄉坑內坑溪完成清淤、除草工作後，予人煥然一新之感。（記者謝介裕攝）

南投縣名間鄉新街村長整理民眾棄置的沙發等廢棄物。（記者謝介裕攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法