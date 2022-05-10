5/31拆便橋！信義丹大林道往七彩湖 開放汽車通行恐到月底

信義鄉丹大林道經台電歲修完成修路，目前路況已可供4輪車輛通行。（記者劉濱銓翻攝）

2022/05/10 17:01

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投信義鄉丹大林道是前往七彩湖的重要路線，惟年初僅開放機車進入後，卻發生騎士墜谷身亡，經封閉管制與台電電塔歲修進行修路，林道路況現已開放4輪汽車通行，惟梅雨汛期將屆，南投林管處呼籲民眾應注意山區落石坍方，台電則說，前往林道的鋼便橋在歲修完就會在5月31日拆除，民眾務必留意。

南投林管處表示，丹大聯外道路經台電完成路面整修，已於本月5日解除人車管制，評估整修後的路況，4輪車輛已可通行，惟道路的上、下邊坡均屬地質破損區，無法做大規模整治，目前雖是車輛可通行狀態，但仍有坍方落石情況，民眾入山應做好風險評估，維護自身安全。

考量最近梅雨汛期將屆，林管處會隨時勘查路況，如因天災有緊急搶修封閉的需要，也會隨時公布，由於目前進入丹大道路仍須循著台電的鋼便橋進入，後續若台電歲修完畢就會拆除便橋，民眾想要進入丹大聯外道路，應注意濁水溪暴漲情形，切勿強行涉溪，以免發生危險。

台電表示，係因電塔歲修才會整修丹大聯外道路，以及架設鋼便橋，並非供民眾過河登山而設，且之前決議歲修完畢就會在5月31日拆除便橋，民眾應多加留意。

信義鄉丹大林道是通往七彩湖的重要路線。（記者劉濱銓翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法