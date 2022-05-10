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    成本高+疫情衝擊！日月潭補助電動船換購 連2年掛零

    日月潭補助電動船政策，因購置、養護成本高，以及疫情衝擊觀光，導致潭區換購電動船連2年掛零。（記者劉濱銓攝）

    日月潭補助電動船政策，因購置、養護成本高，以及疫情衝擊觀光，導致潭區換購電動船連2年掛零。（記者劉濱銓攝）

    2022/05/10 16:03

    〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭風景區管理處自2012年起補助船家換購電動船，藉此汰換會有噪音與油煙的柴油船，惟近年遭遇疫情衝擊，加上早期換購的業者認為保養成本太高，導致這2年來電動船換購掛零，為此，日管處已委託交通部航港局研議改善方式，盼貼近業者需求，提高潭區電動船數量。

    日管處2012年起補助船家汰換成電動船，目前有22艘，其中以2013、2015、2016年分別新增3、4、7艘為高峰期，其餘每年僅增加1至2艘，成長並不顯著。

    此外，補助額度採分期遞減，2012至2019年換購補助為50％，2020至2023年，補助下降至47％，2024年起還降至42％，船家考量電動船購置與保養成本高，加上疫情衝擊遊客銳減，導致換購電動船意願下滑，出現前年、去年連2年掛零的窘境。

    日管處坦言推廣電動船補助遭遇困境，除了政策不具強制性，另因疫情影響潭區觀光，以及電動船舶機電技術不夠成熟也是原因，現已委託航港局研議相關措施，除提升業者換購意願，也規劃屬於電動船的商轉營運模式。

    日月潭船家表示，電動船補助政策，除了購入成本外，後續的維修成本也應一併納入，早期電動船一艘1300萬元，現在一艘要價1800萬元，在補助遞減、船價上漲的情況下，換購意願當然降低。

    加上這2年疫情衝擊觀光，遊艇業者利潤下滑，電動船每4、5年就要換電池，1個電池就要上百萬，船隻維護成本遠高於現行柴油船，也成為換購一大困境，所幸航港局已在著手處理因應，除要解決電動船技術面問題，未來也盼營運面能導入「專用碼頭」構想，讓遊客能體驗更多遊艇客製化服務，在船上享受派對、用餐等休閒活動。

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