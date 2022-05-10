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    別當奧客！ 合歡山武嶺亭封閉施工仍有遊客硬闖 最高罰3000

    原本通往武嶺亭的兩側階梯已經打除，台14甲線路邊也架設圍籬，仍見遊客冒險登上武嶺亭。（圖擷自臉書社團「中橫路況交通資訊站」）

    原本通往武嶺亭的兩側階梯已經打除，台14甲線路邊也架設圍籬，仍見遊客冒險登上武嶺亭。（圖擷自臉書社團「中橫路況交通資訊站」）

    2022/05/10 15:31

    〔記者佟振國／南投報導〕別當奧客！合歡山武嶺亭上月18日起封閉整修，目前通往武嶺亭的兩側階梯均已拆除，但仍有遊客疑攀爬旁邊的岩壁登上武嶺亭，照片、影片曝光引起網友譏諷「封鎖線加圍籬，也阻擋不了他們積極向上的決心」，對此林務局東勢林管處表示，武嶺亭因工程施工已公告禁止進入，違者依國家公園法可處1500元至3000元罰鍰。

    武嶺亭為合歡山重要地標，許多遊客在此拍照留念，現由東勢林管處進行整修工程，預計今年10月左右完工重新開放，先前已公告武嶺亭封閉，禁止遊客進入，以策安全，但臉書社團「中橫路況交通資訊站」則是PO出週休假日期間仍有遊客現身在武嶺亭，疑似由武嶺公廁旁的岩壁爬上武嶺亭，社團小編也說「施工單位的圍籬都圍起來了，竟然還有辦法爬上去，真的不是我眼花了。」

    照片、影片曝光，引起網友批評譏諷「路是人走出來的概念嗎」、「出意外就只會要國賠」、「台灣最美風景有最差的人」、「很不行啊，不給張紅單怎麼行」、「嘴上說怕死，身體卻很誠實」、「對猴子來說，要爬上去不難」、「封鎖線加圍籬，也阻擋不了他們積極向上的決心，真是勤奮」。

    東勢林管處表示，因應工程需要已調整武嶺亭攝影機角度，就是要避免遊客進入拍照或玩另類自拍而發生危險，根據武嶺亭位在太魯閣國家公園區域內，依照其禁止事項中進入公告禁止進入區域，第1次可處1500元罰鍰，累犯就是罰3000，還是呼籲遊客勿以身犯險。

    合歡山地標武嶺亭上月18日起封閉進行整修，公告禁止遊客進入，但日前週休假日武嶺亭仍見遊客身影。（圖擷自臉書「中橫路況交通資訊站」）

    合歡山地標武嶺亭上月18日起封閉進行整修，公告禁止遊客進入，但日前週休假日武嶺亭仍見遊客身影。（圖擷自臉書「中橫路況交通資訊站」）

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