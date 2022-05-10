偷嘗禁果致國中女友懷孕露餡 男大生被判1年10月

南投地方法院就男大生與未成年女友懷孕一案，作出有罪判決，值得青年男女引以為戒。（記者謝介裕攝）

2022/05/10 11:12

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣1名男大學生與1名就讀國中的女學生認識、交往，進而成為男女朋友，期間，因女生月事遲遲未來，在家長陪同下就醫檢查，才赫然發現並非身體不適，而是懷孕，2人偷嘗禁果之事也露了餡，女方家長憤而提告，南投地方法院審結，依妨害性自主罪，判處男大生有期徒刑1年10月，緩刑3年。

判決書指出，被告男大生雖在未違反女方的意願下「做愛做的事」，但明知女方於2020年交往期間尚是未成年的國中生，對兩性關係仍處於懵懂狀態，仍與之發生性交行為，且使其因而懷孕，事後雖坦承犯行，且與女方及其家屬達成賠償條件，但女子最後仍做了人工引產手術，對其身心健康及生理、心理所造成的重大影響，可見一斑。

法官說，考量兩造是情侶關係，且女方及其家屬在達成調解後，也同意不再追究被告之責任，所以被告宣告之刑，認以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1 項第1 款規定，併諭知緩刑3年，以啟自新。

不過，承審法官強調，為使被告記取本次教訓及強化其法治觀念，爰依刑法第74條第2項第8 款規定，命被告應於緩刑期內接受法治教育3場次，且在緩刑付保護管束期間，禁止對女方有任何踰矩之行為，倘若被告違反本院諭知，且涉案情節重大，便將撤銷緩刑宣告，換言之，被告便須面臨失去自由入監服刑之處罰。

南投地方法院表示，時下人手一機的時代，不管是同性或異性之間的往來、聯誼，均變得十分方便、快速，但相關律法仍不可輕忽，該案也值得青年男女引以為鑑，以免觸法受罰而得不償失!

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