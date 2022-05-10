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    繡球花+20倍瀑布負離子饗宴 杉林溪賞花有驚喜...

    杉林溪森林生態渡假園區步道兩旁繡球花盛開，吸引民眾前來遊賞。（記者謝介裕攝）

    杉林溪森林生態渡假園區步道兩旁繡球花盛開，吸引民眾前來遊賞。（記者謝介裕攝）

    2022/05/10 07:11

    〔記者謝介裕／南投報導〕隨著梅雨季到來，也為南投縣杉林溪森林生態渡假園區繡球花季揭開序曲，儘管天氣時陰、時雨、時晴，變化多端，但並未影響民眾賞花心情，還因梅雨帶來的雨量，使得園區松瀧岩瀑布的負離子含量達10餘萬（ion/立方公分），在疫情嚴峻之際，更讓人有暫拋世俗煩惱的小確幸之感。

    占地約300公頃的杉林溪森林生態渡假園區，全年花開不斷，一年四季都可以欣賞到各式各樣不同品種的奇花異草，尤以繡球花規模更居全台之冠，園區18個品種、8萬多株繡球花，從自然教育中心、木屋區迄松瀧岩瀑布溪流兩岸，處處可見桃紅、灰藍、黃綠、灰白、粉紅、紫紅等各種顏色的花朵，在枝頭上爭奇鬥艷，美不勝收。

    今年梅雨季之前，園區松瀧岩瀑布負離子含量每立方公分多半在5000以下，目前在巨瀑傾洩、水花飛濺之間，園區人員透過負離子測試儀器進行測量，結果負離子含量達10餘萬（ion/立方公分），也就是說每立方公分負離子含量高達10萬多個，係平時的20倍，也令遊客又驚又喜地表示，簡直就是上天掉下來的禮物﹗

    杉林溪森林生態渡假園方表示，據農委會林務局資料顯示，瀑布的水從高處落下時，水粒子會與岩石產生激烈的碰撞而飛散，飛散的水粒子與周圍空氣摩擦就可能形成負離子，且對中樞神經、自律神經、呼吸、心血管、免疫等系統都有相當助益，而有「空氣維他命」之稱，整個繡球花季將持續至7月底，值得民眾前來一遊。

    杉林溪森林生態渡假園區五顏六色的繡球花盛開，吸引民眾拍照、打卡。（記者謝介裕攝）

    杉林溪森林生態渡假園區五顏六色的繡球花盛開，吸引民眾拍照、打卡。（記者謝介裕攝）

    杉林溪森林生態渡假園區五顏六色的繡球花盛開，吸引民眾前來賞花遊玩。（記者謝介裕攝）

    杉林溪森林生態渡假園區五顏六色的繡球花盛開，吸引民眾前來賞花遊玩。（記者謝介裕攝）

    杉林溪森林生態渡假園區松瀧岩瀑布因梅雨帶來水量，顯得更加氣勢磅礡。（記者謝介裕攝）

    杉林溪森林生態渡假園區松瀧岩瀑布因梅雨帶來水量，顯得更加氣勢磅礡。（記者謝介裕攝）

    杉林溪森林生態渡假園區在梅雨期間，測得松瀧岩瀑布負離子含量達10多萬。（記者謝介裕攝）

    杉林溪森林生態渡假園區在梅雨期間，測得松瀧岩瀑布負離子含量達10多萬。（記者謝介裕攝）

    杉林溪森林生態渡假園區松瀧岩瀑布因梅雨帶來水量，顯得更加氣勢磅礡，吸引遊客前來賞瀑，感受負離子的能量。（記者謝介裕攝）

    杉林溪森林生態渡假園區松瀧岩瀑布因梅雨帶來水量，顯得更加氣勢磅礡，吸引遊客前來賞瀑，感受負離子的能量。（記者謝介裕攝）

    杉林溪森林生態渡假園區五顏六色的繡球花盛開，吸引民眾前來賞花遊玩。（記者謝介裕攝）

    杉林溪森林生態渡假園區五顏六色的繡球花盛開，吸引民眾前來賞花遊玩。（記者謝介裕攝）

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