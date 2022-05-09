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    首頁　>　南投縣

    10年內2次以上酒駕 南投首次公布2累犯姓名照片

    南投監理站公告酒駕累犯一名。（圖擷自台中區監理所網站）

    南投監理站公告酒駕累犯一名。（圖擷自台中區監理所網站）

    2022/05/09 17:29

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣酒駕累犯不少，曾有人第13度酒駕被判刑，而監理單位近日首次公布10年內2次以上酒駕者的姓名照片，南投縣就有2人被公布，分別於南投市和埔里鎮再犯而被裁罰，而其中在埔里鎮酒駕的陳姓男子，是在上月14日被逮到再度酒駕，另外南投監理站公布的劉姓男子則是上月8日再度酒駕被抓，監理單位希望藉此遏止酒駕再度發生。

    今年3月31日起實施新修正「道路交通管理處罰條例」第35條第3項、第5項規定，10年內第2次以上酒（毒）後駕車或拒測行為，從2019年7月1日起有酒（毒）後駕車或拒測行為，又在今年3月31日以後酒（毒）後駕車或拒測違規累犯，依新法規定在監理單位網頁公布姓名、照片及違法事實，各縣市都陸續公布，南投縣也有2人分別被公布在南投監理站和南投埔里分站。

    南投監理站公布的劉姓酒駕累犯，上月8日在南投南崗三路再度酒駕，而南投埔里分站分布的陳姓酒駕累犯，則是上月14日在埔里鎮東華路再度酒駕，2人的姓名和照片都清楚揭露，不再有遮掩或打馬賽克。

    南投縣有不少民眾贊成公布酒駕累犯姓名照片、違規事實，因為多年來即使酒駕用公共危險罪名法辦，但對一犯再犯的「酒空」根本沒有嚇止作用，去年才有男子同一年內第5、6次酒駕被判刑；而前年則有更誇張的人，前一晚喝酒，隔日上午騎機車去買早餐，闖紅燈被警方攔下，酒測值達0.58毫克，而他駕照早就被吊銷，喝酒喝到經濟困頓，去年10月第13度酒駕被逮，被南投地院法官判刑1年8個月。

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    台中區監理所南投埔里分站公布的酒駕累犯一名。（圖擷自台中區監理所）

    台中區監理所南投埔里分站公布的酒駕累犯一名。（圖擷自台中區監理所）

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