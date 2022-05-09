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    首頁　>　南投縣

    南投+197！埔里67歲婦喘不過氣 送醫不治PCR陽性

    南投縣醫院社區篩檢站上路，民眾必須快篩陽性才能到場做PCR。（南投縣政府提供）

    南投縣醫院社區篩檢站上路，民眾必須快篩陽性才能到場做PCR。（南投縣政府提供）

    2022/05/09 17:18

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣今（9日）新增197例確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），並傳出昨（8日）在埔里鎮有67歲婦人，因呼吸喘不過氣，送醫急救不治身亡，經採檢PCR陽性；南投縣衛生局今證實此事，不過是否因染疫致命成為今年首例確診死亡，還需待中央流行疫情指揮中心判定。

    南投縣今傳出67歲有慢性病的老婦人，昨因呼吸喘不過氣，被送往醫院急救，惟最終仍不治，經採檢PCR為陽性。

    南投縣衛生局表示，老婦與丈夫同住，平時會有居服員到府服務，惟老婦並未接種疫苗，在老婦急診宣告不治，採檢PCR陽性後，也對其丈夫篩檢，採檢PCR結果也是陽性。

    事後針對與該對夫妻有過接觸的居服員與其他人員，現也都匡列疫調中，至於老婦不治與疫情是否有關，仍待中央判定。

    另外，今是縣內8處醫院社區篩檢站上路首日，南投市、草屯、埔里、竹山4大市鎮各有1間醫院進行篩檢，民眾必須快篩陽性才能到場做PCR，累計今天首日共有105人，至於陽性率還待統整。

    南投縣衛生局說，民眾若經通報為確診，只要是輕症或無症狀，在地醫療院所會就近和患者聯絡，每天提供健康關懷，必要時協助就醫或線上就診，透過手機視訊，就可得到醫療服務，詳情可上網查詢

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    南投新增確診197例，並傳出有老婦送醫急救不治，採檢PCR陽性。（南投縣政府提供）

    南投新增確診197例，並傳出有老婦送醫急救不治，採檢PCR陽性。（南投縣政府提供）

    南投新增確診197例，其中轉出外縣市有19例。（南投縣政府提供）

    南投新增確診197例，其中轉出外縣市有19例。（南投縣政府提供）

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