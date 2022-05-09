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    首頁　>　南投縣

    黑水虻去化廚餘！集集率南投之先 暑假起吃光日增量

    集集鎮公所以黑水虻去化廚餘，預計暑假起就可消化每天鎮上製造的廚餘。（記者劉濱銓翻攝）

    集集鎮公所以黑水虻去化廚餘，預計暑假起就可消化每天鎮上製造的廚餘。（記者劉濱銓翻攝）

    2022/05/09 16:53

    〔記者劉濱銓／南投報導〕去化廚餘，可不再外運或餵豬！南投集集鎮率全縣之先，引進彰化田中鎮的黑水虻（虻，音同萌）去化廚餘模式，利用益蟲黑水虻吃廚餘，不僅去化廚餘量，排泄的蟲糞還能成為肥料，預計7月暑假可消化全鎮每天製造的廚餘量，一旦未來中央禁止家戶廚餘養豬上路，就不怕廚餘問題，集集也成為全台第4個用黑水虻去化廚餘的鄉鎮。

    集集鎮公所清潔隊指出，目前全台最早利用黑水虻去化廚餘的是雲林口湖鄉，之後還有彰化田中鎮、苗栗三義鄉，集集鎮是全台第4個，也是南投率先投入的鄉鎮。

    集集鎮1個月的廚餘量約8噸，經脫水過後約剩4噸，估計要去化鎮上每天的廚餘，需要養殖80盆的黑水虻，目前已在繁殖增加中，暑假前應可達成。

    今年1月向彰化田中鎮引進黑水虻繁殖，經換盆擴大數量，去化廚餘已見成果，不僅可吃掉廚餘，消除酸臭味，經黑水虻消化排泄後的蟲糞，也沒有臭味，還能成為肥料，兼顧環保與循環經濟。

    集集鎮長陳紀衡說，啟動黑水虻去化廚餘作業，未來若中央禁止廚餘養豬上路，鎮公所就有辦法因應，且鎮上的廚餘量不算太大，以蟲去化廚餘，比堆肥需要重機具翻攪，以及偌大室內場所來說，所需成本較低，較易推廣，並呼籲民眾將廚餘交給清潔隊時，可做好脫水與廚餘破碎，有助節省去化程序。

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