南投公布新停課標準 授權學校認定停課範圍對象

南投縣公布新停課標準，授權學校認定停課範圍對象。（圖由南投縣教育處提供）

2022/05/09 12:05

〔記者張協昇／南投報導〕因應疫情發展，南投縣府教育處9日公布新的停止實體授課標準，縣內高級中等以下各級學校，原則配合中央規定實施，對校園內發現師生確診者的暫停實體授課由7天改為3天，但基於加強防疫安全的審慎考量，則由學校自行彈性認定需停課的範圍對象。

另截至5月8日縣府教育處統計，南投縣停課計有58校（含幼兒園停課），其中全校停課計有38校，部份班級停課有20校。教師確診4人，學生確診90人。

南投縣政府表示，依教育部新規定停課標準，國小、幼兒園發生確診個案，停課班級以確診者所屬的班級停課為主，國高中則是確診者所屬班級的九宮格同學實施防疫假，縣府則保留學校密切接觸者概念，在中央停課規定外，對於確診師生之校園工作場域的密切接觸者範圍對象，授權各校可自行彈性認定。

教育處表示，考量南投有百人以下的小校佔了3分之2以上，課輔與社團活動師生之間接觸密集，國中也有學生分組學習等活動。縣府授權學校對於確診師生在校園工作場域的密切接觸者範圍的認定，讓學校更能因應疫情發展，這也符合中央學校自主應變的政策，依學校實務運作情況給予學校彈性處理。

教育處補充說明重要措施如下：（1）確診師生之校園工作場域密切接觸者停課3天。（2）校園工作場域確診師生之密切接觸者範圍與對象由各校彈性認定（如係九宮格座位、1班、部分班級或全校人員等）。（3）有疑似個案即進行快篩，如無法立即獲知是否確診，對有密切接觸疑慮者可預防性暫停實體授課1天。（4）快篩劑領取依中央規定及配發數量支援提供。

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