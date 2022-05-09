維護山林清新空氣及避免疫情擴散 竹山瑞龍瀑布全面禁菸

南投竹山瑞龍瀑布全面禁菸，違者可處1萬元罰鍰。（南投縣政府提供）

2022/05/09 08:08

〔記者張協昇／南投報導〕位於南投縣竹山坪頂加走寮溪沿岸的瑞龍瀑布，是台灣中部地區熱門的賞瀑景點，山林中富含芬多精及負離子，為維護山林清新空氣及防範森林火災，尤其為避免疫情嚴峻期間因吸菸加速疫情擴散，已公告5月1日起全面禁菸，違者可處1萬元罰鍰。

瑞龍瀑布曾經歷山崩、921地震、颱風、火災等災難，經關園整修，今年春節前重新開放。南投縣風景管理所及南投縣政府衛生局為維護山林安全，避免菸蒂引發森林火災，且為維護友善舒適健康的大自然環境，讓遊客在山林中享有清新空氣，已於所有入口明顯處張貼「瑞龍瀑布園區及停車場全面禁止吸菸」標示，從5月1日起全面禁菸，請民眾務必配合禁菸政策，違者依「菸害防制法」最高處1萬元罰鍰。

衛生局局長陳南松表示，疫情嚴峻，在防疫期間，除了要遵守防疫相關規定配戴口罩及勤洗手外，透過健行運動排汗及大口呼吸新鮮空氣吸收芬多精、負離子，能讓自己身心舒暢，提升免疫力，因此盼吸菸者與大自然間互相尊重，並尊重他人拒吸二手菸權益，共同守護美好的森林步道環境，並請多加使用免付費戒菸專線「0800-636363」。

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竹山瑞龍瀑布富含負離子。（南投縣政府提供）

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