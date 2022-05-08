奇！油畫放後車廂蓋上 開車22公里沒掉

熱血教師楊傳峰（右）演講結束後，台中市傑人教育基金會贈送他一幅油畫，這幅畫在後車廂蓋上一路跟著楊傳峰回家。（楊傳峰提供）

2022/05/08 16:47

〔記者陳鳳麗／南投報導〕曾獲師鐸獎的熱血教師楊傳峰，應邀到台中演講，主辦單位送1幅油畫、1盒口罩和感謝狀，他把東西放在後車廂蓋上先去繳停車費，又去上廁所，返回直接把車開走，忘了後車廂蓋上的東西，從台中市開回南投縣草屯鎮住處，路程約22公里，開了快40分鐘，回家後才發現被他遺忘在後車廂蓋上的油畫和壓在下方的感謝狀還在，大喊「不可思議」。教物理的國中校長王仁穩說，東西沒掉應與摩擦力支撐，及放置位置正好是氣流形成的真空帶應有關。

楊傳峰老師是在上月應台中市傑人教育基金會邀請，在台中市大墩文化中心演講，2個小時的演講結束後，主辦單位頒贈感謝狀外，還送了1盒口罩和1幅該會會員所創作的油畫。

楊傳峰表示，走到停車場後，先將主辦單位送的禮物放在後車廂蓋上，感謝狀壓在油畫下面，口罩放在油畫旁邊，空手走到繳費亭繳交停車費，接著再去上廁所，上完廁所就忘了禮物放在後車廂蓋上，打開車門插入鑰匙發動引擎，輕鬆地把車開出停車場。從台中市五權路接台63線（中投公路），開回位在草屯鎮的住處。

「剛開動沒多久有聽到一聲叩隆的怪聲！」，楊傳峰說，當時以為後車廂蓋沒有蓋好才會發出怪聲，但從後照鏡確認後車廂蓋沒有掀起來，且也未再聽到其他怪聲就安心地開回家。回到家後從乘客座要找主辦單位送的禮物和感謝狀，卻怎麼也找不到，以為是去上廁所時忘在裡面忘了拿，沒有想到往車子後方走，居然發現油畫就在後車廂蓋上，壓在油畫下方的感謝狀也沒丟，但那盒口罩已不見，才知開車時聽到叩隆的聲響，就是口罩掉落撞到後保險桿的「慘叫聲」。口罩被甩落，但油畫和感謝狀卻安然無恙，實在是不可思議。

教物理的國中校長王仁穩說，楊老師放在後車廂蓋上的油畫有一定的重量，因此與後車廂蓋的磨擦力比較大，若車子上有灰塵，磨擦作用會更大，而有後車廂蓋的轎車，在行駛中產生的氣流往後跑，後車廂蓋上會有形成一小塊的真空帶或低壓帶，氣流不會進來，油畫屬扁薄形，就在這個真空袋內，而口罩比較輕，加上盒子高度凸出於真空袋，因此才會整盒口罩掉落，油畫和壓在下方的感謝狀平安到家。

就是這幅油畫及壓在作下方的感謝狀，在楊傳峰老師愛車的後車廂蓋上安然無恙。（楊傳峰提供）

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