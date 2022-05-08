南投今增260例累計首破千例 明8醫院快篩站上路

南投縣衛生局公布今日新增260例，確診數量累計1199例，首度突破千例情形。（南投縣衛生局提供）

2022/05/08 16:03

〔記者謝介裕／南投報導〕國內疫情持續延燒，南投縣政府今日公布新增260例，累計確診數量首度突破千例，來到1199例，縣府於南投、南基、佑民、竹山秀傳、東華、惠和、埔基及埔榮等8家醫院規劃的「快篩陽性個案社區篩檢站」，也將於明（9）日上路提供服務，以避免壓縮到醫院一般急診的量能。

根據南投縣衛生局資料顯示，6日迄今（8）日止，新增的確診案依序為166例、266例及260例，連續3天都達百位數，位於防疫第一線的南投縣防疫應變中心的電話也幾乎被民眾打到爆，工作人員忙得人仰馬翻，其中，不乏為人母親者，連屬於自己節日的母親節也無法和家人一起過，但她們堅守崗位，就是為了提供縣民最正確的防疫資訊及指引，更顯得難能可貴。

「我可能確診了、哪裡可以快篩？」、「快篩陽性了，我該怎麼辦？」、「請問我的先生確診，家裡房間不夠，如何居家隔離？」儘管民眾的問題千奇百怪，但應變中心人員總是仔細又耐心地回答及說明。

曾任護理工作的吳淑華說，昨因確診人數創高達266例，她上午9點上班，直到凌晨2點才下班，夜間還須持續接聽防疫專線電話，今天上午8點就回到辦公室繼續值勤，曾經一天工作長達19個小時，儘管自己是2寶媽，且上有母親，但也只想趕快把手上的工作完成，之後再找時間陪媽媽及家人補過母親節。

此外，縣內目前教師確診有4人、學生確診71人，全校停課計有25校，部份班級停課有25校，因疫情受影響的學校，包括幼兒園在內，總共有50校。

衛生局長陳南松指出，因應疫情發展，該局除了動員13鄉鎮市衛生所支援防疫應變中心外，也特別呼籲接到被匡列與確診者密切接觸的民眾，哪怕尚未收到居家隔離通知書，當下也必須開始執行居隔並快篩，居隔計算方式以確診者最後一次接觸起算3天，第4天快篩陰性就可出門，即是所謂「3+4」方案，籲請全民落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離等各項防疫工作。

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南投縣衛生局公布縣內13鄉鎮市確診案例統計表。（南投縣衛生局提供）

南投縣衛生局公布居家照護、隔離等相關防疫指引情形。（南投縣衛生局提供）

南投縣防疫應變中心人員不乏為人母親者，今母親節仍堅守崗位進行疫調。（南投縣衛生局提供）

南投縣防疫應變中心人員進行疫調情形。（南投縣衛生局提供）

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