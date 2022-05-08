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    首頁　>　南投縣

    日月潭纜車站旁驚見廚餘污染 日管處：將深入調查

    日月潭纜車站水域今日驚見疑似廚餘的污染物，嚴重影響水質及環境。（記者謝介裕攝）

    日月潭纜車站水域今日驚見疑似廚餘的污染物，嚴重影響水質及環境。（記者謝介裕攝）

    2022/05/08 12:37

    〔記者謝介裕／南投報導〕日月潭亂象又一樁﹗

    今天是一年一度的母親節，林姓男子一家人陪伴母親前往日月潭歡慶母親節，沿著纜車站旁步道賞景時，突然發現水域浮現一坨坨疑似廚餘的東西，令人作嘔，也大煞風景，值得相關單位正視。

    林姓男子說，日月潭以好山好水聞名，他才會選在母親節這一天帶著家人前來遊玩，藉此向母親聊表敬愛之意，也慰勞妻子平時操持家務的辛勞，沒想到竟赫見水域被污染的這一幕，也向日管處、環保局等公部門相關單位喊話，這真是最差的母親節禮物，實在叫人倒胃口，連帶一家人的遊興也大受影響。

    隨後，林某也透過手機拍攝存證向本報投訴，影片顯示日月潭纜車站水域的確出現一大片的污染物，仔細一瞧，還有雞翅、雞骨頭、飯菜渣等廚餘之類的東西，岸上部分步道棧板也有類似的污染物，顯示民眾的公德心尚有待加強。

    日月潭國家風景區管理處表示，目前疫情嚴峻，園區早已禁止民眾邊走邊飲食，此次水域受污染究竟是民眾的無心之過?還是有人刻意所為?將配合縣府環保局深入調查。

    南投縣環保局指出，日月潭之前也曾因飯店業者違規排放污廢水，致原本清澈的潭水被染成一片漆黑，如今類似情況又再度發生，不但影響觀瞻，也衝擊水中自然生態，目前已就檢舉者提供的影片深入了解，以便釐清是一般民眾還是餐飲、飯店業者所為?進而依廢棄物清理法舉發、究責。

    日月潭纜車站水域今日驚見疑似廚餘的污染物，其中步道棧板上還可見雞翅之類的東西，令人傻眼。（記者謝介裕攝）

    日月潭纜車站水域今日驚見疑似廚餘的污染物，其中步道棧板上還可見雞翅之類的東西，令人傻眼。（記者謝介裕攝）

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