慫恿2少女離家還燒掉手機SIM卡 合歡山被警找到才知代誌大條

年輕男子慫恿少女離家，兩男載兩少女一路從南騎車要北上生活，玩到合歡山時，在台14甲線還不到下鳶峰的路段，就被仁愛警方尋獲。此為台14甲線18K的示意照（資料照，民眾提供）

2022/05/08 12:18

〔記者陳鳳麗／南投報導〕23歲李姓男子約15歲黃姓少女出遊，太晚回家少女被鎖在門外，黃女借住林姓少女家，隔日林女約21歲張姓男友，李男慫恿黃、林女離家等成年後再返家，張男表示祖父位於新北的家可借住，2對男女從高雄騎機車北上，一路玩到日月潭再上合歡山，在台14甲線20.35K處被仁愛警方找到，少女家人提告李張2人妨害家庭，南投地院審理過程中，2男取得少女的家人原諒，南投地院將李男、張男各依和誘未滿16歲之人脫離家庭罪名，判處有期徒刑1年2月，緩刑3年。

判決書指出，現年25歲的李姓男子，2020年12月9日晚間，在高雄市約當時年僅15歲的黃姓少女出去玩，晚間快10點載她回到家，黃女的父親將大門鎖上不讓其進門，黃女只好去借住16歲的林姓少女家中，並要向她借制服，隔日可穿去上學。不過制服沒有借到，林女隔天還約了22歲的張姓男友，兩對男女騎機車到嘉義縣遊玩，玩到凌晨才返回林女家。

黃姓少女在遊玩途中已接到朋友的電話，表示她爸爸下最後通牒，若再不回家就要報警，她聽了更不想回家，李男於是慫恿她乾脆離家，到成年後再返家父親就拿她沒辦法，並建議黃女燒掉手機的SIM卡，躲避警方的追蹤。而黃女借住在李男家中時，SIM卡已先燒燬，而高雄警方打電話給李男問黃女行蹤時，李男謊稱不知其去向。

李男怕警方再來找，再度慫恿黃姓少女到外地居住，並聯絡張姓男子商量可讓少女住在什麼地方，而黃女也遊說林姓少女同行，張男表示可提供祖父位在新北市的老家，兩對男女於是騎車要邊玩邊北上。途中林女曾對離家一事開始猶豫，但其他3人不斷勸說，林女才同意一起北上。

兩對男女玩到雲林縣時，李男擔心警方也追蹤他的手機，因此也把自己的手機SIM燒掉，後來他們玩到日月潭，住宿一晚後，要繼續北上，而張姓男子也被自己被警方追緝，索性也燒掉手機SIM卡。當天下午快4點，他們騎車上合歡山，在台14甲線20.35K處，被仁愛警方找到，在帶回分局路上趕緊聯絡黃女的家人前來。

南投地院法官認為，李男和張男明知黃女和林女是未成年少女，思慮未成熟，還以言語勸其脫離家庭，兩人行徑不足取，但因黃父表示願原諒兩人，由於兩人都沒有前科，也坦承犯行，因此宣告緩刑3年，以勵自新。

23歲和21歲男子慫恿少女離家到成年後再返家，一路從南飄玩到北，並要在新北生活，在南投縣仁愛鄉就被找到，兩男被南投地院法官判緩刑3年。（記者陳鳳麗攝）

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