南投+266 創2年新高、快篩劑被搶購一空

南投縣各藥局都湧現排隊搶購快篩試劑的人潮。（記者謝介裕攝）

2022/05/07 16:00

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣政府公布今日確診人數266例，不但首度突破單日200案例關卡，也創2年來新高，並引發搶購快篩試劑熱潮，衛生局呼籲民眾勿恐慌，如果是快篩陽性，請務必將檢體放進透明塑膠袋，就近至南投、南基、佑民、竹秀、埔基、埔榮等6家醫療機構急診室外按鈴等候，由醫護人員引導進行PCR採檢，切勿自己闖入醫療院區，避免病毒擴散風險。

隨著確診人數增加，南投縣大街小巷也處處可見民眾大排長龍等候購具快篩試劑情形，令縣府十分重視，並表示，中央原先核發的4700劑快篩試劑，在縣內八大行業使用後，目前仍剩下3581劑，衛生局基於「移緩濟急」原則，將統籌調度，包括提供縣內機構、單位、醫療院所、居家隔離、居家照護等有時間性、急迫性的人使用，以紓解篩劑缺貨的燃眉之急。

南投縣衛生局長陳南松說，上述疫調確認後，如屬設外縣市個案，將予以轉出外縣市衛生局處理，縣內截至5月6日累計確診人數948例，住院中重症0例，居家隔離人數785例，居家照護人數626例，今（7）日已解除隔離591例，且家用快篩試劑販售實名制自4月28日上路，截至昨日止，每天皆銷售一空，縣內95家販售據點合計已售出5萬8734人份。

除此，草屯鎮有1家電子遊戲場業者，因消費者未佩戴口罩違反防疫規定，縣府也已開出3000元罰單，並再次提醒民眾，口罩是防疫必需品，不想戴口罩，等於跟自己荷包過不去，提醒民眾至公共場域務必戴好口罩，做好防護措施，保護自己也保護他人。

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南投縣竹山秀傳醫院幫民眾PCR採檢情形。（南投縣衛生局提供）

南投縣衛生局公布今日確診266等相關數據資料，並呼籲民眾勿恐慌。（南投縣衛生局提供）

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