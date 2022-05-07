溪頭7旬嬤失聯3天後尋獲 疑失足掉落150公尺深溪谷亡

南投縣搜救人員在第2涼亭附近溪谷搜尋走失的沈姓阿嬤情形。（南投縣消防局提供）

2022/05/07 15:19

〔記者謝介裕／南投報導〕日前在溪頭走失的78歲沈姓阿嬤，在南投縣消防局偕同民間救難單位歷經3天來的努力，今日中午左右，終於在南嶺線第2涼亭附，發現其掉落在深約150公尺的溪谷，可惜已氣絕多時，搜救人員說，由邊坡滑落的跡象，初步研判應是不慎失足墜谷，但仍有待檢警進一步相驗釐清案情。

南投縣消防局說，沈姓阿嬤4日與家人前往溪頭健行遊玩走失後，該局除了竹山、鹿谷、名間、集集、水里、信義等6鄉鎮消防分隊，全力動員投入搜尋工作外，直升機也馳援空勘，家屬也在溪頭園區張貼失蹤協尋告示，期間，有1名山友向警消提供線報，指4日當天上午11時許，曾看見協尋告示照片上的阿嬤，獨自沿步道從南嶺線第2涼亭要往信義方向前進，她心想以阿嬤的年紀及體力可能無法負荷，便予以規勸，且親眼目睹阿嬤折返後，她才繼續自己的行程。

南投縣消防局第3大隊長林正宜指出，搜救單位接獲此重要訊息後，今日便以第2至第1涼亭之間的步道為中心點，兵分3路搜尋，上午10時許，有成員先回報在距離第2涼亭約100公尺的原始林區發現失蹤者掉落的帽子，隔了半小時後，於涼亭約150公尺的深谷處發現其身影，搜救人員克服險峻地形，終於在上午11點半左右，抵達案發現場，發現阿嬤已明顯死亡，目前搜救人員正架設繩索打算以吊掛方式，將其遺體搬運下山，再交由警方及家屬辦理後續檢驗工作。

負責管理溪頭自然教育園區的台大實驗林管處得知此憾事後也提出呼籲，民眾不管是登山或在野外散步、健行，最好不要落單，能有人陪伴同行，類似的意外才可望避免重演。

南投縣搜救人員在溪頭山區發現走失的沈姓阿嬤掉落的帽子。（南投縣消防局提供）

南投搜救人員搬運走失跌落溪谷的沈姓阿嬤遺體下山。（南投縣消防局提供）

針對溪頭罹難的沈姓阿嬤，南投搜救人員架設吊掛繩索進行搬運。（南投縣消防局提供）

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