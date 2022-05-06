衝合歡山賞高山杜鵑免開車 9人座接駁車直上

合歡山高山杜鵑盛開，進入最佳賞花季節。（南投縣政府提供）

2022/05/06 18:41

〔記者張協昇／南投報導〕每年4月間合歡山高山杜鵑花盛開，吸引許多遊客上山賞花健行，今年合歡山杜鵑花季從4月16日啟動高乘載管制，每到假日山湧入大批車潮，南投縣政府輔導的「南投好好玩」旅遊電子商務平台，讓遊客搭高鐵或台鐵到台中後，轉搭9人座小車小車直上合歡山，省去自行開車及塞車之苦。

南投縣政府觀光處指出，為推動南投縣旅遊商品電子化，除了輔導成立「南投好好玩」電子商務平台，也持續與網站營運單位討論推出新產品，之前竹山鎮瑞龍瀑布開幕推出竹山鹿谷地區系列旅遊套票後，現在推出合歡山高山杜鵑花季接駁服務，免包車、保證成團，省去搭乘公車繁瑣，讓想上山賞花又不想開車的民眾，享受專車服務的輕鬆愜意之旅。

行程規劃早上7點30分從台中干城站、7點55分於高鐵台中站5號出口發車，合歡山當地有3站可以下車，包括武嶺、松雪樓及石門山。下午3點回程，返回高鐵台中站或台中干城站，目前首度開放5月12日及5月18日可預約，未來將視搭乘情況增加開放日期。

縣府指出，為提供遊客更多合歡山清境地區旅遊選擇，同步推出清境高空觀景步道結合清境小瑞士花園或竹山天梯、瑞龍瀑布及雙龍瀑布七彩吊橋門票等多元套票，遊客均可在「南投好好玩」一站購完、一次滿足。相關資訊可上「合歡山杜鵑九人座專車服務」網站及「南投好好玩」官方網站查詢。

「南投好好玩」旅遊電子商務平台，提供遊客從高鐵或台鐵台中站轉搭9人座接駁車直上合歡山賞花服務。（南投縣政府提供）

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