不信邪？南投+166 小吃部4人未戴口罩歡唱共餐都染疫

南投縣衛生局公布今日縣內新增確診166例等相關資料，供各界參考。（南投縣衛生局提供）

2022/05/06 15:12

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣政府今公布確診人數166例，外縣市28例已轉外縣市衛生局，縣內確診個案共計138例，其中有4例是因未全程戴口罩，在縣內某1家小吃部唱歌、餐敘、聊天，結果全部確診，衛生局強調，過去防疫政策以清零為目標，目前社區感染人數驟增，相關防疫政策轉向於病毒共存，希望朝向全民接種疫苗群體免疫努力，儘管對聲色娛樂行業染疫也不再公布名單，但縣府仍會將其列為重點稽查對象，嚴格要求相關業者及消費者接種3劑疫苗，否則將依法開罰。

南投縣衛生局說，今日縣內新增的138例中，家庭感染52例（37.68％）、職場感染18例（13.04％）、校園感染18例（13.04%）、朋友感染3例（2.17％）、其他感染未明47例（34.05％），若依鄉鎮別區分，全縣13鄉鎮市都有新增個案，分別是草屯鎮28例、南投市26例、埔里鎮19例、竹山鎮16例、仁愛鄉15例、名間鄉13例、鹿谷鄉6例、國姓鄉6例、集集鎮3例、魚池及信義各2例、水里及中寮各1例，還好住院中重症仍維持0例。

衛生局長陳南松進一步表示，由上述4位確診者，只因在小吃部共餐歡唱便全部染疫，即可窺知病毒傳播之嚴重性，絕不容許民眾掉以輕心，因此也再度呼籲社會大眾，依中央公布的24類場域，會接觸不特定人士或無法保持社交距離，高傳染風者險，都需要打滿3劑疫苗；團體旅遊由旅行社承攬，參加成員屬於不特定人士的旅遊；以及健身房、八大行業（舞廳、舞場、酒家、酒吧、特種咖啡茶室、視聽歌唱、夜店、三溫暖等）等場合，請業者及民眾務必遵守該防疫規定，以免受罰。

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南投縣衛生局公布縣內各鄉鎮市確診案例統計表。（南投縣衛生局提供）

南投縣草屯鎮公所就街道進行清消。（南投縣衛生局提供）

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