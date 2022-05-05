奧萬大鳥巢箱上演親鳥餵食秀 台灣藍鵲加碼獵食幼鳥驚悚劇

奧萬大園區早在33年前就架設鳥巢箱助鳥類繁殖，921災後更展開觀測計畫，是目前國內鳥類繁殖參數監測累積最久的一項研究。（南投林管處提供）

2022/05/05 20:32

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉奧萬大森林遊樂區林相完整，是鳥類棲息天堂，為增加山區雀鳥的繁殖巢穴及監測族群狀況，林務局南投林管處早在30多年前即在園區架設各式鳥巢箱，是目前國內鳥類繁殖參數監測累積最久的一項研究，也讓遊客就近觀察鳥類育雛，體會哺育偉大親情。

每年春季是野外鳥類配對、築巢、繁殖與育雛高峰期，奧萬大森林遊樂區具備林相完整、花木繁多、食物來源充足多樣等條件，目前已觀察記錄到的鳥類多達120餘種，是國內知名賞鳥勝地。為復育山雀科鳥類，南投林管處1989年即於園區架設各式鳥巢箱，已有33年時間。

南投林管處說，921大地震後正式與集集特有生物研究保育中心合作，20餘年來專業觀測記錄鳥類生態、族群數量，成果十分豐碩，也是目前國內鳥類繁殖參數監測累積最久的一項研究。

根據長期觀測記錄，園區最常發現青背山雀、棕面鶯、黃山雀及茶腹鳾等4種山鳥利用巢箱繁殖，由於園區生態豐富，幼鳥誕生自然引起其他天敵的覬覦，曾有台灣藍鵲不斷在巢箱上搜尋幼鳥，想要飽餐一頓，巢外親鳥驚恐不已，巢下研究人員同樣緊張萬分，所幸巢箱孔洞小，台灣藍鵲不得其門而入，幼鳥獲得保全，眾人也鬆了一口氣。

南投林管處指出，巢箱不僅提供生態觀測研究，遊客也能觀察鳥類育雛，感受親鳥育幼的辛勞與雛鳥成長的溫馨，但提醒遊客發現有山鳥的繁殖巢窩時，切記不可過度靠近，以免引發親鳥棄巢行為，讓繁殖過程功虧一簣，更不可餵食，以免改變野生習性。

奧萬大園區的青背山雀利用人工巢箱育雛，也引來天敵台灣藍鵲的覬覦，想捕食幼鳥飽餐一頓。（南投林管處提供）

青背山雀育雛的巢箱孔洞太小，台灣藍鵲不得其門而入，幼鳥逃過一劫，緊張過程也讓下方研究人員鬆了一口氣。（南投林管處提供）

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