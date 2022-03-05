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    首頁　>　南投縣

    暨大宿舍改建「平均漲價45％」 學生炸鍋了

    暨大透過簡報說明未來學生宿舍改善後的模樣，也將在宿舍改善後調高收費標準。（國立暨南國際大學提供）

    暨大透過簡報說明未來學生宿舍改善後的模樣，也將在宿舍改善後調高收費標準。（國立暨南國際大學提供）

    2022/03/05 20:31

    〔記者佟振國／南投報導〕國立暨南國際大學計畫今年暑假整修男、女學生宿舍，完工後調漲費用，平均漲幅達45％，尤其無冷氣的大學部男、女生宿舍均從每學期6660元漲破萬元大關，漲幅更超過5成，學生聞訊炸鍋，認為實在漲太多，也在「Dcard暨南大學板」引發不小討論。

    大學部宿舍沒冷氣 漲逾50％破萬元

    暨大日前召開學生宿舍改建等相關問題說明會，校方計畫今年暑假以半年時間大幅整修學生宿舍，也在簡報中計畫111學年度調漲宿舍費用，其中，沒有冷氣的大學部男、女生宿舍，每學期從6660元分別調漲到10228元、10144元，漲幅達53.57％、52.31％，有冷氣的男、女宿舍每學期8095元，調漲至11663元、11579元，漲幅也有44％，研究生宿舍則是10750元調漲至14493元，漲幅34.82％。

    住宿同學得知相當不滿，在「Dcard暨南大學板」PO文抱怨批評說，「台積電都沒你會漲」。學生議會議長蔡欣原指出，校方強調，因應物價上漲、人事成本及宿舍更新等原因調整宿舍收費標準，等於111學年度（今年9月開學）就要實施，但改建尚未完成，新費率先上路，對學生不公平。

    校方：大幅提升品質後才會調漲 仍遠低校外租屋

    暨大主秘曾永平指出，學校今年自籌4000萬、教育部補助4000萬，改善宿舍冷氣、內部家具、公共空間配置、熱水鍋爐等，工期預計從暑假到年底，大約半年，一定會在大幅提升宿舍品質後才調漲收費。

    曾永平指出，學校原無冷氣的宿舍1學期僅6660元，1學期4個月平均每月1665元，遠低校外租屋水平，宿舍改善後收費10228元，平均每月2557元，相對仍比校外租屋便宜，未來也會持續召開說明會，加強與學生溝通宣導。

    國立暨南國際大學將斥資8000萬元改善學生宿舍，暑假到年底施工。（國立暨南國際大學提供）

    國立暨南國際大學將斥資8000萬元改善學生宿舍，暑假到年底施工。（國立暨南國際大學提供）

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