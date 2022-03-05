埔里錫葉藤大爆發 夢幻美景紫爆

錫葉藤盛開，開滿夢幻美麗的紫色花朵。（記者佟振國攝）

2022/03/05 17:31

〔記者佟振國／南投報導〕浪漫夢幻紫爆！南投縣埔里鎮南村里南平山道田有機農場有大片的錫葉藤，時序進入3月，天氣回暖，錫葉藤也大爆發，園區一片紫色花海，美不勝收，青農園主陳新豪更以2年時間精心雕琢「紫色天使之翼」，現在葉片漸漸掉落，紫色花朵全開，紫色翅膀超吸睛，成為新的網美打卡熱點。

埔里鎮南村里南平山道田有機農場內栽種數百株的錫葉藤，有些樹齡已接近20年，春季開滿紫色的花朵，呈現夢幻美景，近幾年成為IG爆紅景點，青農陳新豪也更加用心栽培管理，園區的錫葉藤1年可有2次花期，每年3月則是盛開期。

陳新豪表示，上一波寒流及華南雲雨帶東移，埔里鎮連下了好幾天的雨，天氣又濕又冷，影響錫葉藤花況，最近天氣放晴回暖，花況似乎也進入「快轉模式」，每天都有不一樣的景致，目前第1波的花已接近盛開，逐漸掉落後還有第2波的，時間大致會在3月中旬至4月初。

除了營造夢幻的紫色隧道，陳新豪這2年來也用心雕塑「紫色天使之翼」，最近大功告成，葉片漸漸掉落，紫色花朵全開，人站在錫葉藤前，宛如多對一對紫色翅膀，最近吸引許多遊客朝聖，成為新的網美打卡熱點。

陳新豪也貼心為幼童打造一座迷你版的錫葉藤紫色隧道，高度適合140公分以下的小朋友，現在已逐漸成形，小朋友進入廊道不必仰頭賞花，更加輕鬆安全。

時序進入3月，埔里鎮的錫葉藤盛開。（記者佟振國攝）

陳新豪貼心為小朋友營造迷你版的錫葉藤隧道。（記者佟振國攝）

陳新豪以2年時間雕塑的錫葉藤「紫色天使之翼」大功告成，正值錫葉藤盛開期，遊客站在中間就像多了一對紫色翅膀。（記者佟振國攝）

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