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    首頁　>　南投縣

    茭白筍田鱷魚現蹤做「日光浴」 見人靠近逃竄首捕行動失敗

    今天近中午1隻體長約6、70公分的凱門眼鏡鱷現蹤，慵懶做「日光浴」，但警覺人員靠近立即入水逃竄無蹤。（記者佟振國攝）

    今天近中午1隻體長約6、70公分的凱門眼鏡鱷現蹤，慵懶做「日光浴」，但警覺人員靠近立即入水逃竄無蹤。（記者佟振國攝）

    2022/03/05 14:03

    〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮向善里一處茭白筍田昨驚傳首度有鱷魚出沒，附近農民人心惶惶，「爬蟲動物救援協助送醫治療」組織人員昨晚進駐搜尋無果，今天近中午1隻體長約6、70公分的鱷魚停在茭白筍葉片上慵懶做「日光浴」，但警覺志工靠近，迅速逃竄不見蹤影，首捕行動宣告失敗。

    埔里鎮向善里赤崁下眉溪堤防旁黃姓農民的茭白筍田，農民約在5天前發現有鱷魚現蹤，農民夫婦初見時確實受到不小驚嚇，但正值茭白筍收成採收期，2人還是照常下田工作，有時鱷魚就在旁邊，人鱷相安無事。

    茭白筍田有鱷魚的消息昨天曝光，讓其他農民及民眾聞訊心裡發毛，擔心鱷魚會不會攻擊人，「爬蟲動物救援協助送醫治療」組織的人員昨晚抵達，因夜間照明不足、視線不佳，搜尋未果，今天上午人員持續在3分地的田區田埂上尋搜，但茭白筍葉茂密，且水面也都是綠色浮萍，提供鱷魚極佳掩護。

    接近中午，現場媒體記者終於發現1隻體長約6、70公分的鱷魚現蹤，停在一堆茭白筍葉片上，慵懶地曬太陽，趕緊通知附近爬蟲小組人員，但人力只有1人，無法展開圍捕，而且鱷魚的警覺性也高，發覺人員靠近，迅速逃竄不見蹤影，首次的捕捉行動宣告失敗。

    爬蟲小組人員也是首度見到鱷魚身影，幾可確定為凱門眼鏡鱷，至於農民這幾天的觀察，認為見過的鱷魚體型不同，也不排除這處茭白筍田有2隻鱷魚的存在，由於田區茭白筍產期大約還有10至14天，田區水深在大腿以上，待產期結束農民才會放水曬田以利捕捉。

    爬蟲小組人員表示，這段期間都會派至少1組人力留守現場，也計劃在田區放置誘捕籠等工具，希望能順利捕捉到鱷魚，至於農民認為鱷魚有「靈性」，人鱷可以和平共處，但鱷魚的天性仍具攻擊性，農民還是要小心提防，確保自身安全。

    「爬蟲動物救援協助送醫治療」組織人員，今天上午持續在發現鱷魚的茭白筍田的田埂上巡視。（記者佟振國攝）

    「爬蟲動物救援協助送醫治療」組織人員，今天上午持續在發現鱷魚的茭白筍田的田埂上巡視。（記者佟振國攝）

    雖然田區有鱷魚出沒，但黃姓農民夫婦今天還是照常下田採收茭白筍。（記者佟振國攝）

    雖然田區有鱷魚出沒，但黃姓農民夫婦今天還是照常下田採收茭白筍。（記者佟振國攝）

    爬蟲小組人員利用鱷魚圖片供農民指認是何種鱷魚。（記者佟振國攝）

    爬蟲小組人員利用鱷魚圖片供農民指認是何種鱷魚。（記者佟振國攝）

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