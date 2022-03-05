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    首頁　>　南投縣

    南投天梯土地公流傳助人渡溪神蹟 廟方送麻糬「黏錢」一整年

    南投縣竹山鎮天梯風景區的番仔田百年土地公廟，流傳著土地公助人渡溪神蹟。（資料照）

    南投縣竹山鎮天梯風景區的番仔田百年土地公廟，流傳著土地公助人渡溪神蹟。（資料照）

    2022/03/05 11:37

    〔記者張協昇／南投報導〕位於南投縣竹山鎮太極峽谷天梯風景區的番仔田百年土地公廟，奉祀全縣最小尊的土地公、土地婆神像，並曾流傳著土地公化身老人助人渡河神蹟，昨天是俗稱「頭牙」的土地公生日，廟方除為土地公做生日宴，主委鄧錫文及爐主林川吉也特別企劃擲筊求招財黃金龜、紅龜及發財金活動，並贈送信徒麻糬，象徵讓信徒「黏錢」，帶來一整年好財運。

    天梯番仔田土地公廟主委鄧錫文表示，竹山鎮大鞍番仔田，原本都是原住民在這裡種稻，漢人進來後，原住民轉入嘉義豐山石谷盤生活，漢人也逐漸改種茶葉並迎來最小尊的土地公、土地婆，也流傳著許多神蹟。

    當地高齡91歲的老婦人鄧吳系及其88歲的妹妹張吳玉枝即描述神蹟表示，在她們22歲時，與一群人要渡溪過頂林時溪水高漲，揹著行李十分害怕，向在身後的土地公拜拜後，竟突然間出現一位長者拿著拐杖助他們渡溪，至今回想起來仍覺得不可思議。

    前議員張志銘則表示，番仔田土地公廟位於竹山天梯風景區，該風景區去年重新開園，結合瑞龍瀑布、溪頭形成竹鹿觀光金三角，但從大鞍到天梯風景區的道路仍狹窄崎嶇，盼縣府能加強整修，以利人車通行安全，讓更多人能到土地公廟拜拜，帶動地方觀光發展。

    竹山鎮天梯風景區的番仔田百年土地公廟，奉祀全縣最小的土地公神像，廟方為土地公祝壽。（張志銘提供）

    竹山鎮天梯風景區的番仔田百年土地公廟，奉祀全縣最小的土地公神像，廟方為土地公祝壽。（張志銘提供）

    南投縣竹山鎮天梯風景區的番仔田百年土地公廟，奉祀全縣最小尊的土地公神像。（記者張協昇攝）

    南投縣竹山鎮天梯風景區的番仔田百年土地公廟，奉祀全縣最小尊的土地公神像。（記者張協昇攝）

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