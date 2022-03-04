係金A！南投埔里茭白筍田驚見鱷魚 與老農相伴多天

埔里鎮向善里的茭白筍田，發現一隻鱷魚。（民眾提供）

2022/03/04 16:39

〔記者陳鳳麗、佟振國／南投報導〕真的很恐怖！南投縣埔里鎮有農民在自己的茭白筍田裡發現鱷魚，已通報消防分隊，惟因消防人員沒有捉鱷魚的專業，已透過爬蟲動物救援小組找尋南部有經驗的人員北上協助處理。

這隻鱷魚疑似遭人放生或棄養，發現鱷魚的黃姓農民表示，這隻體型嬌小的鱷魚已在自己的田裡待了3、4天，一開始發現有被嚇到，但後來發現牠沒有攻擊性，一直乖乖地待在原處，感覺有靈性。

這隻長相看起來兇惡的鱷魚，被發現在埔里鎮向善里山邊的一處偏僻茭白筍田裡，發現牠的黃姓筍農，3、4天前就看到牠趴在茭白筍田中間，而其身軀下方有一堆乾筍葉有如牠的床，牠下顎就貼在葉面上，四肢也放鬆。

黃姓農民表示，這隻鱷魚體型偏瘦小，一開始還以為是綠蠟蜥，近看才發現牠是鱷魚，剛發現時受到很大的驚嚇，但跟牠對望很久後，感覺牠沒有攻擊性，後來大膽地在附近割茭白筍，牠也不會靠近或有其他動作，就像是寵物般乖乖地待著，而且還讓人感覺牠似乎有靈性。

黃姓農民今天已通報埔里消防分隊，但因消防隊員沒有捕鱷魚的專業，其業務不包括捕捉鱷魚，因此已將此訊息轉知「爬蟲動物救援協助送醫治療」臉書粉專，該救援總急救站從農民拍的照片研判，筍田裡的鱷魚應為「凱門眼鏡鱷魚」，已通知南部有鱷魚捕捉經驗的人員北上埔里鎮協助捕捉該鱷魚，另南投縣府農業處人員也趕往現場幫忙處理。

黃姓農民手指的位置就是鱷魚出現的地方。（民眾提供）

綠油油的茭白筍田中間有不知從何而來的鱷魚。（民眾提供）

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