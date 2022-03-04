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    首頁　>　南投縣

    「頭牙」土地公生日 中寮石龍宮信眾拜泡麵堆如小山

    以，以「泡麵土地公」聞名的南投縣中寮鄉石龍宮，在「頭牙」土地公生日這天，信眾捐出的泡麵不論散裝或成箱都堆積如山。（記者陳鳳麗攝）

    以，以「泡麵土地公」聞名的南投縣中寮鄉石龍宮，在「頭牙」土地公生日這天，信眾捐出的泡麵不論散裝或成箱都堆積如山。（記者陳鳳麗攝）

    2022/03/04 15:46

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕今天是農曆二月初二「頭牙」土地公生日，以「泡麵土地公」聞名的南投縣中寮鄉石龍宮，今年因防疫仍取消平安餐，但信眾從凌晨即湧入，車流沒有斷過，主委吳秋福說，今年土地公生日不在週休假日，但整體人數不減，而準備泡麵來拜的人很多，很多人只吃1碗泡麵，其他都留給土地公做善事，廟方得以持續捐給弱勢團體，近日才剛送一批到台東縣紅葉國小，能幫土地公助人，大家愈做愈有勁。

    今天是「頭牙」土地公生日，各土地公廟都有信眾前往祝壽，以「泡麵土地公」出名的南投縣中寮鄉石龍宮，去年土地公生日當天，剛好是週休假日，參拜信眾當天嗑掉兩萬碗泡麵，今年石龍宮管委會為了怕群聚，取消供應平安餐，也遵照防疫指引，鼓勵信眾分流，不過要進入石龍宮的聯外道路從早上到下午一直呈現塞車狀態，而泡麵不論是散裝或成箱放置，都堆得像小山般。

    石龍宮主委吳秋福表示，因為今年土地公生日星期五，有很多人要上班，因此今天凌晨零時過後，就有大批信徒前來祝壽，其中以仲介業、金融業從業人員為多，除一對對的壽桃壽麵塔，泡麵、麻糬、麵糕、花生和香蕉都有人拿來拜土地公。

    吳秋福說，因為防疫有鬆綁，今日也開放讓信眾在現場吃泡麵，大家都具備防疫觀念，大家會分散座位吃泡麵，而且很多人知道土地公在做善事，幫助弱勢學生學雜費，泡麵也都捐給弱勢族群和需要的團體，因此很多人都把泡麵捐給廟方，請工作人員幫忙送給需要的人，而泡麵贈送的族群愈來愈多，範圍也愈來愈廣，現場也捐到台灣東部，工作人員幫土地公做善事，也愈做愈歡喜。

    今年「頭牙」土地公生日不在週休假日，但中寮鄉石龍宮從凌晨到傍晚，祝壽信徒沒有斷過。（記者陳鳳麗攝）

    今年「頭牙」土地公生日不在週休假日，但中寮鄉石龍宮從凌晨到傍晚，祝壽信徒沒有斷過。（記者陳鳳麗攝）

    很多人拜完泡麵土地公，也要吃碗泡麵再走。（記者陳鳳麗攝）

    很多人拜完泡麵土地公，也要吃碗泡麵再走。（記者陳鳳麗攝）

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