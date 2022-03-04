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    首頁　>　南投縣

    南投7座公園兒童遊戲場通過安檢 即日起開放

    南投市中山公園等7座公園兒童遊戲設施已通過安全檢驗，對外開放。（記者張協昇攝）

    南投市中山公園等7座公園兒童遊戲設施已通過安全檢驗，對外開放。（記者張協昇攝）

    2022/03/04 14:02

    〔記者張協昇／南投報導〕 南投縣政府争取前瞻計畫「城鎮之心」補助，改善南投市7座公園的兒童遊戲設施，已依「兒童遊戲場設施安全管理規範」悉數通過安全檢驗對外開放，但縣內仍有24處舊有公園或學校的遊戲場尚未通過檢驗，由於目前全台獲認證的檢驗單位僅10家，導致送檢遊戲場大排長龍，建議中央加速增加檢驗單位及人力提升檢驗量能，避免這些遊戲場萬一未能在明年元月25日前的規定時間內完成檢驗遭停用，引發民怨。

    南投縣政府建設處長李正偉指出，該處執行「城鎮之心」工程，在南投市中山、停九、首區、向上、同源、嘉和、月公園等7座公園改善或增設兒童遊戲場設施，並依衛福部修訂的「兒童遊戲場設施安全管理規範」進行安全檢驗，包括3日通過複檢的中山公園在內，7座公園的兒童遊戲設施已悉數通過安全檢驗，並對外開放。

    惟據縣府教育處等相關單位初步統計，目前縣內仍有17處公園的兒童遊戲設施尚未檢驗，另各學校經教育部核定的118件兒童遊具也有7件未完成檢驗（其中4件施工中，3件待檢驗），由於目前全台獲認證的檢驗單位僅10家，全國等待檢驗的遊戲場卻仍有上萬處，平均都要等待約2個月時間才能排到隊檢驗，縣府也憂心這些遊戲場屆時若未能在規定時間內完成檢驗，恐遭停用。

    南投縣仍有部份公園兒童遊戲設施，尚未通過安全檢驗。（記者張協昇攝）

    南投縣仍有部份公園兒童遊戲設施，尚未通過安全檢驗。（記者張協昇攝）

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