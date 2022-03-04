南投墓園透過AR擴增實境 營造奇幻天堂異想世界

南投皇穹陵紀念花園透過AR擴增實境營造的奇幻天堂異想世界，可看到飛翔中的鳳凰、奇異之花及大日如來佛法輪。（記者張協昇翻攝）

2022/03/04 08:35

〔記者張協昇／南投報導〕AR擴增實境應用越來越多元化，除了AR遊戲外，最常見的是結合電子商務，而南投名間鄉的皇穹陵紀念花園，最近也應用AR擴增實境科技，讓民眾透過手機看到園區內竟有滿天飛舞的彩蝶、奇花異草、鮮豔鳳凰及海底世界景觀，甚至還能看到光明遍照宇宙的「大日如來佛」法輪，營造宛如置身天堂般的奇幻異想世界，希望能讓來到園區送親友最後一程或祭拜祖先的民眾能藉此放下悲傷情緒，感受到園區祥和安定的能量。

你能想像嗎？只要透過手機，就能進入夢幻般的奇妙異想世界，這是位於南投縣名間鄉的皇穹陵紀念花園，搭上時下最夯的元宇宙話題，以「回天堂．家」為主題策畫的AR擴增實境體驗。民眾進入園區後，以手機下載尋光趣APP，掃瞄園區5處光點後，即可從手機

看到融入園區實境中的5種奇幻異想世界，有七彩調皮的小萌虎、可愛的小沙彌、展翅飛翔的鳳凰，以及大鯨魚、大海龜和成群熱帶魚等海底生物悠游其中，如夢似幻；在園區毘盧精舍上空還有法輪轉動，象徵「大日如來」光明遍照宇宙，彷彿進入天堂聖境。

皇穹陵總經理邱淑慧說，天堂異想世界體驗展，即日起展至4月17日，希望每個人來到這裡，輕鬆體驗AR互動時，能充分感受到園區裡祥和安定的能量。

南投皇穹陵紀念花園，透過AR擴增實境，營造融入實境的海底世界景觀。（記者張協昇翻攝）

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