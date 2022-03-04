往合歡山清境台14線70.7K測速桿 半年多取締3千多件

往清境、合歡山必經的台14線（埔霧公路）70.7K處的固定式測速照相桿，開工拍照近7個月共取締了3130件超速違規。（記者陳鳳麗攝）

2022/03/04 08:01

〔記者陳鳳麗／南投報導〕往清境、合歡山必經的台14線（埔霧公路）70.7K處的固定式測速照相桿，從去年8月上工開拍後，忘記它存在而飆速的駕駛人真不少，近7個月共拍照取締了3130件，南投縣警方表示，該路段速限50公里，時速61公里就會被拍，但因該處道路寬敞筆直，駕駛人常忘了減速，有人甚至飆速近百公里，因此取締件數中仍以超速為多。

台14線（埔霧公路）70.7K處的固定式測速照相桿，是南投縣警方去年6月從台21線桃米路段移到該處的測速照相桿，因埔霧公路是埔里往返合歡山、清境的必經道路，而該路段是全縣少有的直線路段，不少駕駛人到這個路段就自然加快車速，因此警方才決定在此設固定式測速照相桿。

去年8月5日起正式開拍，該路段速限50公里，採東西雙向取締，第一個月就取締到超速等違規達937件，其中有33件時速逾90公里。而該測速桿開拍至今快7個月，警方統計，合計拍照取締了3130件，其中去年8月5日到12月31日就取締了2820件，平均每月超過560件；而今年1月1日到2月28日則共取締了310件，民眾超速違規件數有明顯下降趨勢。

南投縣警方表示，設置測速照相桿的目的就是提醒駕駛人遵守交通規則、減速慢行以策安全，樂見今年前兩個月的數字能大幅下降。

台14線（埔霧公路）70.7K處的固定式測速照相桿，雖設在往清境方向但會東西向不定時轉頭。（記者陳鳳麗攝）

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