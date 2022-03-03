20多人搶攻！南投縣議員第1選區參選爆炸 民進黨策略曝光

南投縣議員于秀英助理女兒張婉慈（左）將代母出征。（記者謝介裕攝）

2022/03/03 20:23

〔記者謝介裕／南投報導〕民進黨中執會通過2202年南投縣鄉鎮市長、縣議員提名辦法暨日程表及縣議員各區提名員額，南投縣選情急速升溫，縣議員第1選區最受注目，包括擔任縣長秘書的前縣長林洋港長孫林儒陽及宣布回鍋角逐縣議員的南投市長宋懷琳在內，有意競逐人選已達20多人，參選爆炸。

南投縣議員選舉分為8個選區，應選37席，每個選區競爭都激烈，其中，應選10席的第1選區更被視為超級戰區，主要原因在於，包括洪浩原、史雪燕2位遞補上來的議員在內，只有5人尋求連任，增添新人參選空間，現任議員于秀英的助理女兒張婉慈表態要代母出征，前南投市代表會主席張秀枝也將與姪子林佑虔一起角逐，成為地方茶餘飯後關注話題。

本屆第1選區10席議員中，民進黨提名的3人全部當選，但也首度出現無人尋求連任的罕見現象，除了現任南投縣黨部主委羅美玲更上一層樓擔任不分區立委，賴燕雪及陳翰立將分別轉戰南投市長及名間鄉長，第1選區也是綠營在8個縣議員選區中，唯一提名名額增加的選區，從本屆的4人增為5人，其餘維持不變。

民進黨南投縣黨部主委羅美玲說，這次選舉策略基本上採取「守中帶攻」的維穩模式，13鄉鎮市長各提1人，避免內訌，縣議員方面則是現有的席次加1為原則，展現拓展票源企圖心，但議員第1選區無人尋求現任，因此破例增額，期盼爭取更好的成績。

民進黨南投縣議員提名的名額如下：第1選區（南投市、名間鄉）提名5名，至少含1席女性；第2選區（草屯鎮、中寮鄉）提名3名；第3選區（集集鎮、水里鄉、魚池鄉、信義鄉）提名2名；第4選區（竹山鎮、鹿谷鄉）提名1名；第5選區（埔里鎮、國姓鄉、仁愛鄉）提名3名；第6選區南投縣平地原住民提名1名；第7選區信義鄉山地原住民提名1名；第8選區仁愛鄉山地原住民提名1名，連同鄉鎮市長在內，黨內將於3月7日至11日止受理登記。

至於縣內鄉鎮市民代表及村里長登記日為4月25日至29日，民進黨南投縣部提醒有意參選的黨員，務必在期限內攜帶相關證件至縣黨部領表辦理黨內登記，共為南投美好未來齊心努力。

南投市長宋懷琳（左）宣布回鍋參選縣議員。（記者謝介裕攝）

前南投市代表會主席張秀枝（右）與姪子林佑虔將一起角逐南投縣第1選區議員選舉。（記者謝介裕攝）

前南投縣長林洋港長孫林儒陽參選南投縣議員。（記者謝介裕攝）

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